اولین انتخابات لیبی پس از قذافی ؛ وضعیت امنیت شکننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی با اشاره به برگزاری انتخابات در لیبی گزارش داد: مردم لیبی برای انتخاب اعضای کنگره ملی که جایگزین شورای انتقالی کنونی لیبی است امروز(دقایقی قبل آغاز شده است) به پای صندوقهای رای می روند.

این انتخابات قرار بود در نوزده ژوئن(30 خرداد) برگزار شود که به تعویق افتاد. به هر حال 2.8 میلیون رای دهنده لیبیایی برای انتخاب اعضای کنگره ملی که وظیفه تدوین قانون اساسی را بر عهده خواهد داشت به پای صندوقها می روند.

کنگره ملی که به مثابه پارلمان دوره انتقالی است، شامل دویست کرسی است که 120 کرسی آن از طریق مستقیم انتخاب می شوند و هشتاد کرسی دیگر از طریق فهرست حزبی انتخاب می شود.

حدود 2639 نامزد برای به دست آوردن کرسی های مستقیم و 1202 در قالب فهرست حزبی شانس خود را می آزمایند. مفسدان و هواداران قذافی و نیز اعضای شورای انتقالی لیبی نمی توانند نامزد انتخابات کنگره ملی لیبی شوند.

سرتیپ ستاد "یوسف المنقوش" رئیس ستاد مشترک ارتش ملی لیبی از آمادگی حدود سیزده هزار نفر از اعضای این ارتش برای حمایت از وزارت کشور و تامین روند انتخابات خبر داد.

شعارهای انتخاباتی نامزدها و برنامه های انتخاباتی آنها مختلف است که بیشتر آنها درباره سازندگی، برقراری دموکراسی و احترام به حقوق بشر است.