به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اعلام ویژه برنامه‌های ماه رمضان رادیو قرآن با حضور محمدحسین محمدزاده مدیر رادیو قرآن، قلی زاده مدیر رادیو تلاوت، فراهانی مدیر گروه قرآن و تلاوت، موحد مدیر گروه قرآن وتفسیر، طباطبایی مدیر اطلاعات و برنامه ریزی رادیو قرآن، دعاگو مدیر روابط عمومی این شبکه و خبرنگاران در سالن کنفرانس ساختمای شهدای رادیو ظهر امروز 25 تیر ماه برگزار شد.

محمدحسین محمدزاده، مدیر رادیو قرآن در این نشست با اشاره به برنامه‌های غنی که برای ماه رمضان تدارک دیده شده، گفت: مخاطبان امسال همچون سالهای قبل شاهد برنامه‌های متنوعی در ماه رمضان خواهند بود. ماه رمضان فصلی است که مخاطبان جدیدی به سمت این شبکه رادیویی می‌آیند و ماندگار می‌شوند. به همین دلیل دوستان ما در گروه برنامه‌سازی برنامه‌های فوق‌العاده ویژه‌ای را برای ماه رمضان تدارک دیدند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار مخاطبان قابل توجهی در ایام ماه رمضان به این شبکه رادیویی مراجعه می‌کنند.البته در طول سال ما مخاطبان زیادی داریم، اما در این ماه افزایش می‌یابد. بنابراین ما هم با برنامه‌ریزی ویژه‌ای به استقبال ماه رمضان می‌رویم. بیش از 70 درصد برنامه‌های رادیو قرآن ویژه ماه رمضان خواهد بود و بقیه برنامه‌ها هم منعطف با این ماه تولید و روی آنتن می‌رود.

مدیر رادیو قرآن با اشاره به 33 عنوان برنامه جدید در ماه رمضان گفت: در مجموع 721 برنامه به مدت 30 هزار و 640 دقیقه پخش می‌شود. از این تعداد سه هزار و 750 دقیقه با شش عنوان برنامه جدید به آموزش اختصاص دارد که 12 درصد از کل ویژه برنامه ها خواهد بود. همچنین هزار و 880 دقیقه با هفت عنوان برنامه جدید مربوط به تفسیر است که هشت درصد از کل برنامه است. در بخش تلاوت و ترتیل هم 11 هزار و 100 دقیقه با چهار عنوان برنامه جدید پخش می‌شود که در مجموع 45 درصد از کل ویژه برنامه‌ها است.

محمدزاده ادامه داد: در بخش معارف و اندیشه‌ها و ویژه‌ها این شبکه هزار و 673 دقیقه است که در مجموع 35 درصد از ویژه برنامه‌ها است. محور برنامه‌ها تلاوت است. اتفاق جدیدی در بخش تلاوت افتاده و این است تلاوت همراه با ترجمه پخش می‌شود. در بخش ترتیل هم مخاطبان اتفاق جدیدی افتاده و ترتیل استاد عکاشه پخش می‌شود. این برای اولین بار است که در رادیو قرآن اتفاق می‌افتد. این برنامه هر روز ساعت 17 پخش می‌شود. فقط اولین روز این برنامه به دلیل تداخل این برنامه با دیدار مقام معظم رهبری با جامعه قرآنی ساعت 14 روی آنتن می‌رود.

وی با اشاره به شعار امسال گفت: با توجه به شعار امسال برنامه سی جزء سی قاری را با حضور ستارگان قاری ایران تهیه کرده ایم که هر روز ساعت 10 صبح روی آنتن می‌رود. شبکه‌های مختلف رادیو هر روز یک برنامه ترتیل خواهند داشت. رادیو نوا ساعت یک بامداد قاسم رضیعی، رادیو جوان ساعت دو بامداد محمد جبریل، رادیو ورزش ساعت سه بامداد محمد عباسی، رادیو ایران ساعت پنج و نیم صبح محمدصدیق منشاوی، رادیو تهران ساعت پنج و نیم صبح محمود خلیل الحصری، رادیو البرز ساعت پنج و نیم صبح عباس امام جمعه، رادیو معارف ساعت شش صبح محمدحسین سبزعلی را پخش می‌کند.

مدیر رادیو قرآن عنوان کرد: رادیو قرآن ساعت 10 صبح سی جزء سی قاری، رادیو تابستانه ساعت 15 سی جزء سی قاری، رادیو فرهنگ ساعت 16 کریم منصوری، رادیو قرآن ساعت 17 عبدالعزیز عکاشه و ساعت 23 محمود خلیل الحصری را پخش می‌کنند. سعی می‌کنیم فضای برنامه‌ها تنوع لازم را برای مخاطبان داشته باشد. همچنین مخاطبان هر 10 دقیقه به هر ساعتی می‌توانند از برجسته‌ترین علمای دینی کلام خوبان را بشنوند. علاوه بر آن سخنرانی ویژه محمد شجاعی 28 و 29 تیر ماه روی آنتن می‌رود.

محمدزاده با اشاره به اینکه رادیو قرآن برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای ماه رمضان داشته، گفت: شنوندگان در برنامه "شهر قرآن" می توانند از بیستمین نمایشگاه قرآن اطلاعاتی دریافت کنند. احیاء ویژه شب‌های قدر با صدای حضرات آیات الله مهدوی کنی، آیت الله امامی کاشانی، آیات الله جوادی آملی و ... روی آنتن رادیو قرآن می‌رود.

وی درباره برنامه‌های این شبکه رادیویی ویژه کودک و نوجوان گفت: حوزه کودک و نوجوان اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل در زمینه حفظ ، روخوانی و ... برنامه‌های متنوعی را برای نوجوانان مدنظر داریم و در جنگ‌های قرآنی عصرگاهی در حوزه کودک و نوجوان اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

مدیر رادیو قرآن گفت: شبکه قرآن تلاوت‌های مختلف از قاریان ایران وجهان اسلام پخش می‌کند و در مجموع فضای عرفانی متنوعی را برای مخاطبان فراهم می‌کند.

قلی زاده مدیر رادیو تلاوت هم در بخشی از این نشست درباره برنامه نسیم ربنا صحبت کرد که با بهره بردن از ایده‌های نو فضای خوبی را برای شنوندگان فراهم کردند.

همچنین فراهانی مدیر گروه قرآن و تلاوت هم درباره طرح آموزش معلمان توضیحاتی ارائه داد و گفت: این طرح در 24 جلسه خواهد بود و زمان آزمون شهریور ماه است. همچنین تلاوت قاریان مختلف که ترتیل ابتدا تا انتهای قرآن را بر عهده داشتند، آماده شده است که یکی از اقدامات مناسب رادیو قرآن بوده است.