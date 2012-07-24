تجمع تشکل های دانشجویی در اعتراض به کشتار مردم میانمار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع اعتراض آمیز تشکل های دانشجویی در اعتراض به کشتار وحشیانه مسلمانان در میانمار بعدازظهر امروز در مقابل سازمان ملل در تهران برگزار شد.

در این مراسم مصطفی حضوری، نماینده بسیج دانشجویی در سخنانی در اعتراض به سکوت بان کی مون دبیرکل سازمان ملل گفت: این سکوت جنایت آمیز است چرا که کشته شدن چند جوان در اتوبوس در اروپا را فریاد می زنند اما حاضر نیستند اخبار کشتار وحشیانه مردم مسلمان میانمار را بازگو کنند.

در ادامه این مراسم یک دانشجوی کشمیری دانشگاه تهران طی سخنانی در حمایت از مردم مظلوم میانمار و محکومیت اقدام وحشیانه دولت این کشور گفت: کشتار مسلمانان عین نقض حقوق بشر است و این اقدام در حالی انجام می گیرد که سردمداران و داعیه داران حقوق بشر سکوت اختیار کرده اند.

وی در ادامه اظهار داشت: طبق اخبار رسیده تا به حال ده هزار نفر زندانی شده اند و در حدود 50 هزار نفر نیز کشته شده اند و همچنین تعداد بسیار زیادی از مردم میانمار به علت نداشتن تغذیه مناسب با مرگ دسته و پنجه نرم می کنند.

گفتنی است در این تجمع خودجوش دانشجویی صدها نفر از دانشجویان دانشگاههای مختلف حضور داشتند و با سر دادن شعارهایی در محکومیت کشتار وحشیانه مردم میانمار و سکوت بان کی مون سر دادند.

همچنین قرار بود در این تجمع تعدادی از نمایندگان مجلس نیز حضور یابند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

در پایان این تجمع بیانیه جهانی و مشترک روز بین المللی همبستگی با مردم مظلوم کشور میانمار از سوی تشکل های دانشجویی قرائت شد.