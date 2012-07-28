وجود 17 هزار و 500 دانش آموز پایه ششم در استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل آموزش و پرورش استان قم در جلسه ای با حضور رئیس و کارشناسان روابط عمومی آموزش و پرورش استان بیان کرد: با توجه به اجرای نظام آموزشی 3-3-6، از اول مهر ماه شاهد برپایی کلاس های دوم و ششم ابتدایی با کتاب های جدید هستیم.

محمد حسین امین جعفری تصریح کرد: امسال حدود 37 هزار دانش آموز در پایه های دوم و ششم ابتدایی در سطح استان تحصیل می کنند.



امین جعفری اظهار داشت: از این تعداد حدود 19 هزار و 500 دانش آموز پایه دومی و تعداد 17 هزار و 500 نفر نیز شامل دانش آموزان پایه ششم خواهند بود.



وی افزود: به جهت توانمندسازی معلمان این دو پایه از اواخر تیر ماه دوره های آموزشی را در استان برگزار کرده ایم که تا پایان آبان ماه نیز ادامه خواهد داشت.



وی با بیان اینکه سال گذشته در جهت اجرائی کردن سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش شاهد تغییر کتاب های پایه اول ابتدایی بوده ایم، گفت: امسال این تغییر در پایه دوم و ششم ابتدایی صورت می گیرد.



وی افزود: این فرآیند در مدت هفت سال ادامه خواهد داشت و تمام کتاب های دوره های تحصیلی تغییر پیدا می کند.

آموزش معلمان دوم و ششم ابتدایی در دو مرحله



مدیرکل آموزش و پرورش استان قم ادامه داد: آموزش معلمان پایه های دوم و ششم در دو مرحله انجام می شود؛ که مرحله اول آن از اواخر تیرماه شروع شده و مرحله دوم نیز در آغازین روزهای سال تحصیلی 92-91 انجام خواهد شد.



امین جعفری در پایان تصریح کرد: استان قم آماده اجرای نظام آموزشی 3-3-6 است و تمامی تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است و امیدواریم با همکاری مجموعه تلاشگران آموزش و پرورش استان و خانواده های محترم در سال تحصیلی جدید به یاری خداوند شاهد حضور با نشاط و بدون مشکل دانش آموزان در کلاس های درسی باشیم.



برگزاری محفل 30روز با قرآن در ماه مبارک رمضان



مدیر گروه قرآن، نماز و عترت اداره کل آموزش و پرورش استان قم افزود : به منظور بهره مندی از فیوضات تلاوت قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان طرح محفل 30روز با قرآن از اول لغایت پایان ماه مبارک رمضان در نماز خانه اداره کل آموزش و پرورش استان قم با حضور قاریان برجسته فرهنگی و دانش آموزی استان برگزار شده و کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان پس از فعالیت اداری و پایان ساعت کاری خود یک جزء کامل قرآن کریم را در هر روز قرائت می کنند.



جلال خدامحمدی تصریح کرد : در ماه مهمانی خدا فرهنگیان استان قم در تمامی ادارات به برگزاری مناسبات و مراسم خاص این ماه مشغول شده اند که نسبت به سال های گذشته این فعالیت ها با برنامه ریزی بهتر و در نتیجه حضور چشمگیرتر انجام می شود.



وی حضوردانش آموزان قاری و حافظ قرآنی، برنامه تفسیر قرآن، درس اخلاق توسط علما و فضلای حوزه علمیه قم، برگزاری مسابقه و... را از جمله برنامه های دیگری برشمرد که همراه با شور و نشاطی فراتراز ماه های دیگر امسال در آموزش و پرورش استان برگزار می شود.