  1. استانها
  2. قزوین
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۱

جعفری نسب:

هفت سارق در قزوین دستگیر شدند

هفت سارق در قزوین دستگیر شدند

قزوین- خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان قزوین، از دستگیری هفت سارق با کشف 60 فقره سرقت در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود جعفری نسب در این باره اظهارداشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان البرز نیمه شب گذشته حین گشت زنی دو سارق سیم برق را در حین سرقت مشاهده و آنان را دستگیر کردند.
 
وی یادآورشد: در بازرسی ماموران از خودروی سارقان 60 متر کابل، دو قیچی بزرگ و تعدادی دستکش کشف و ضبط شد.
 
سردار جعفری نسب تصریح کرد: متهمان در بازجویی فنی پلیس به ارتکاب 31 فقره سرقت سیم برق در شهرستان البرز اعتراف کردند.
 
فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: ماموران انتظامی شهرستان بویین زهرا نیز با دستگیری دو سارق سیم برق موفق به کشف 20 فقره از این نوع سرقت شدند.
 
سردار جعفری نسب، دستگیری دو سارق دوچرخه توسط ماموران کلانتری 11 قزوین و کشف پنج فقره سرقت دوچرخه را از دیگر اقدامات پلیس در روز گذشته برشمرد.
 
وی افزود: همچنین با تلاش ماموران کلانتری 13 قزوین نیز یک سارق سابقه دار لوازم خودرو دستگیر که متهم تاکنون به چهار فقره سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن اعتراف کرده است.
 
کد مطلب 1660610

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها