هفت سارق در قزوین دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود جعفری نسب در این باره اظهارداشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان البرز نیمه شب گذشته حین گشت زنی دو سارق سیم برق را در حین سرقت مشاهده و آنان را دستگیر کردند.

وی یادآورشد: در بازرسی ماموران از خودروی سارقان 60 متر کابل، دو قیچی بزرگ و تعدادی دستکش کشف و ضبط شد.

سردار جعفری نسب تصریح کرد: متهمان در بازجویی فنی پلیس به ارتکاب 31 فقره سرقت سیم برق در شهرستان البرز اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: ماموران انتظامی شهرستان بویین زهرا نیز با دستگیری دو سارق سیم برق موفق به کشف 20 فقره از این نوع سرقت شدند.

سردار جعفری نسب، دستگیری دو سارق دوچرخه توسط ماموران کلانتری 11 قزوین و کشف پنج فقره سرقت دوچرخه را از دیگر اقدامات پلیس در روز گذشته برشمرد.

وی افزود: همچنین با تلاش ماموران کلانتری 13 قزوین نیز یک سارق سابقه دار لوازم خودرو دستگیر که متهم تاکنون به چهار فقره سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن اعتراف کرده است.

