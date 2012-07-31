مرغ جان یک نفر را در صدوق گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فتوحی فرمانده انتظامی شهرستان صدوق اظهار داشت: در پی اعلام یک مورد نزاع و درگیری (چاقو کشی) از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 به کلانتری مرکز صدوق و اعزام مجروح حادثه به درمانگاه شبانه روزی رضوان شهر ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.



وی افزود: در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد نزاع در دامداری شخصی به نام محمدحسین در مجتمع دامداری های رضوانشهر رخ داده است که در درگیری، فردی به نام ظفر 30 ساله تبعه خارجی از ناحیه سینه و شکم با چاقو مجروح و به درمانگاه رضوانشهر منتقل و سپس توسط اورژانس 115 به بیمارستان افشار یزد اعزام شد و در بیمارستان فوت کرد.



این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران با مراجعه به محل درگیری فردی به نام تبعه خارجی را به همراه دو نفر ایرانی با نام های علی و اکبر که در زمان درگیری در دامداری حضور داشته اند را دستگیر و جهت تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی شهرستان تحویل دادند.

سرهنگ فتوحی افزود: متهمان دستگیر شده در تحقیقات مقدماتی همگی منکر قتل می شوند بنابراین با شگردهای پلیسی و روش های نوین کشف جرم و ارائه مدارک مستند "صیاد" به قتل اعتراف می کند.



فرمانده انتظامی شهرستان صدوق گفت: متهم در خصوص نحوه ارتکاب قتل بیان کرد: ساعت 23 پس از اتمام کار جهت استراحت و صرف شام به همراه مقتول به اتاق داخل دامداری رفتیم و من از "ظفر" خواستم تا مرغی را برای شام طبخ کند که وی بیان کرد چون مرغ فاسد شده من آن را نمی پزم که این موضوع باعث درگیری لفظی بین ما شد و ظفر با برداشتن چاقو به طرفم حمله ور شد و با یکدیگر گلاویز شدیم و من چاقو را از او گرفتم و ضربه ای به سینه اش زدم و چون دیدم قصد دارد چاقو را از من بگیرد ضربه ای دیگر به پهلویش زدم که منجر به قتل او شد.



اعترافات قاتل در صحنه قتل با حضور مقام قضایی بازسازی و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.