احمد گودرزی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن با تاکید بر اینکه تلاش کادر فنی تیم ملی دوومیدانی آماده نگاه داشتن تمام ورزشکاران این تیم است، اظهارداشت: دوومیدانی کاران از هر نظر در بهترین شرایط ممکن هستند. آنها تمرینات لازم را دنبال می‎کنند تا بتوانند برای روز مسابقات خود آماده باشند.

وی تاکید کرد: تمام دوومیدانی کاران می‏توانند به مراحل بالاتر صعود کنند البته اگر در روز برگزاری رقابت‎ها خودشان باشند و بدون استرس کار کنند.

مربی تیم ملی دوومیدانی در مورد وضعیت احسان حدادی یادآور شد: حدادی شانس بالایی برای مدال آوری دارد. از نظر ما حدادی تنها دوومیدانی کاری است که می‎تواند صاحب مدال شود. فقط امیدوارم در روز مسابقه حدادی همه شرایط به نفع او باشد و این ورزشکار اسیر حوادث غیرقابل پیش بینی نشود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، رقابت‎های دوومیدانی سی‎امین دوره بازی‎های المپییک از روز جمعه هفته جاری آغاز خواهد شد. تیم ایران با 10 دوومیدانی کار در این دوره از مسابقات حضور خواهد داشت.