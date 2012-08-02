  1. ورزش
۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۵

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

گودرزی: دوومیدانی کاران بدون استرس کار کنند به مراحل بالا صعود می‏کنند

گودرزی: دوومیدانی کاران بدون استرس کار کنند به مراحل بالا صعود می‏کنند

مربی تیم ملی دوومیدانی با اشاره به شرایط لازم برای موفقیت ورزشکاران این تیم در بازی‌های المپیک لندن گفت: اگر دوومیدانی کاران در روز مسابقه خودشان باشند و بدون استرس کار کنند، حتما به مراحل بالاتر صعود خواهند کرد.

احمد گودرزی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن با تاکید بر اینکه تلاش کادر فنی تیم ملی دوومیدانی آماده نگاه داشتن تمام ورزشکاران این تیم است، اظهارداشت: دوومیدانی کاران از هر نظر در بهترین شرایط ممکن هستند. آنها تمرینات لازم را دنبال می‎کنند تا بتوانند برای روز مسابقات خود آماده باشند.

وی تاکید کرد: تمام دوومیدانی کاران می‏توانند به مراحل بالاتر صعود کنند البته اگر در روز برگزاری رقابت‎ها خودشان باشند و بدون استرس کار کنند.

مربی تیم ملی دوومیدانی در مورد وضعیت احسان حدادی یادآور شد: حدادی شانس بالایی برای مدال آوری دارد. از نظر ما حدادی تنها دوومیدانی کاری است که می‎تواند صاحب مدال شود. فقط امیدوارم در روز مسابقه حدادی همه شرایط به نفع او باشد و این ورزشکار اسیر حوادث غیرقابل پیش بینی نشود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، رقابت‎های دوومیدانی سی‎امین دوره بازی‎های المپییک از روز جمعه هفته جاری آغاز خواهد شد. تیم ایران با 10 دوومیدانی کار در این دوره از مسابقات حضور خواهد داشت.

کد مطلب 1664202

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