احمد گودرزی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن با تاکید بر اینکه تلاش کادر فنی تیم ملی دوومیدانی آماده نگاه داشتن تمام ورزشکاران این تیم است، اظهارداشت: دوومیدانی کاران از هر نظر در بهترین شرایط ممکن هستند. آنها تمرینات لازم را دنبال میکنند تا بتوانند برای روز مسابقات خود آماده باشند.
وی تاکید کرد: تمام دوومیدانی کاران میتوانند به مراحل بالاتر صعود کنند البته اگر در روز برگزاری رقابتها خودشان باشند و بدون استرس کار کنند.
مربی تیم ملی دوومیدانی در مورد وضعیت احسان حدادی یادآور شد: حدادی شانس بالایی برای مدال آوری دارد. از نظر ما حدادی تنها دوومیدانی کاری است که میتواند صاحب مدال شود. فقط امیدوارم در روز مسابقه حدادی همه شرایط به نفع او باشد و این ورزشکار اسیر حوادث غیرقابل پیش بینی نشود.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، رقابتهای دوومیدانی سیامین دوره بازیهای المپییک از روز جمعه هفته جاری آغاز خواهد شد. تیم ایران با 10 دوومیدانی کار در این دوره از مسابقات حضور خواهد داشت.
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