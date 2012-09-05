قاچاق چوب از نتایج تخریب انسانی جنگلهاست

ناصر پوراکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جنگلها بعنوان سرمایه‌ های ملی به همه ملت تعلق دارند بر ضرورت حفظ و صیانت از این انفال الهی تاکید کرد.

وی در ادامه از کشف چوب آلات جنگلی قاچاق در سه نقطه از تالش اشاره کرد و اظهارداشت: با کسب اطلاع از وقوع قاچاق چوب در این شهرستان بر اساس گزارش واصله از طریق همیاران طبیعت، ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری موفق به کشف یک محموله بزرگ از چوب آلات جنگلی شدند.

رئیس منابع طبیعی تالش گفت: پس از کسب خبر از طریق همیاران طبیعت مبنی بر بارگیری چوب آلات جنگلی توسط یک دستگاه کامیون در منطقه حویق که به صورت غیرمجاز انجام گرفته است حافظان انفال الهی براساس وظایف ذاتی خود به منطقه اعزام و با بهره گیری از همراهی نیروی انتظامی شهرستان موفق به بازداشت قاچاقچیان در حین ارتکاب جرم شدند.

وی اظهار داشت: در این ماموریت که از سوی نیروهای ضربتی یگان حفاظت منابع طبیعی و همکاری پرسنل نیروی انتظامی انجام گرفت 15 متر مکعب انواع چوب آلات جنگلی شامل گونه های افرا، راش، توسکا، گردو و گیلاس کشف و ضبط شد که پرونده متشکله برای تعیین محل قطع این درختان و برآورد میزان خسارت وارده در حال بررسی است.

پور اکبری گفت: در راستای گشت های شبانه روزی یگان حفاظت از منابع طبیعی و همچنین در بازرسی خودروهای عبوری، پاسگاههای ایست و بازرسی سیار شهرستان تالش نیز موفق به کشف 45 اصله چوب قاچاق شد که توسط سه دستگاه خودروی نیسان در مناطق هره دشت لیسار، سراگاه و جوکندان در حوزه شهرستان تالش حمل می شد که با دستگیری متخلفان و بازداشت خودروها و محمولات آن پرونده مربوطه تنظیم و به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی یادآورشد: همکاری و مساعدتهای مردمی در امر حفاظت و پاسداشت از جنگلها و مراتع یکی از بزرگترین پشتوانه های حافظان و خادمان انفال الهی است و اطلاعات دریافتی از همیاران طبیعت همراه با هشیاری و وظیفه مندی ماموران حفاظتی موجب ناکامی قاچاقچیان و متجاوزان به منابع طبیعی می شود.