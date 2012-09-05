وجود سه هزار پروژه ورزشی نیمه تمام در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد رسولی نژاد سه شنبه شب در جریان بازدید از طرح های ورزشی آذربایجان غربی افزود: برای اتمام این طرح ها 65 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی ادامه داد: بودجه عمرانی ورزشی سالجاری کشور چهار هزار و 700 میلیارد ریال است که که در صورت اختصاص این اعتبار همچون سالهای اخیر، طرح های عمرانی ورزشی در کشور تا10 سال دیگر به اتمام می رسند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه لایحه دو فوریتی در راستای افزایش اعتبارات عمرانی ورزشی به 40 هزار میلیارد ریال تقدیم مجلس شده است اظهار داشت: تصویب لایحه دوفوریتی اعتبارات ورزشی ، مشکلات عمرانی ورزش را حل می کند

معاون امور حقوقی، مجلس و هماهنگی استانهای وزیر ورزش و جوانان گفت: نمایندگان توجه ویژه ای به این امر داشته باشند و این لایحه را به تصویب برسانند.

مدیریت آذربایجان غربی نگاه ویژه ای به اتمام پروژه های ورزشی دارد

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: مدیریت استان نگاه ویژه ای به اتمام پروژه های ورزشی دارد.

سید جواد محمودی افزود: یکی از مهمترین دغدغه خای مدیریت استان در یکسال آینده اتمام پروژه های مهم ورزشی در استان است.

وی با اشاره به اجرای طرح مهر ماندگار در کشور اضافه کرد: نسخه استانی این طرح با تاکید مدیریت عالی استان تدوین شده و بر اساس آن پروژه های ورزشی مورد نظر در صدر این طرح قرار دارند.

وی با انتقاد از عدم پیشرفت مناسب پروژه 15 هزار نفری ارومیه اظهار داشت: مدیریت استان 100 درصد تخصیص اعتبار لازم این طرح را فراهم کرده که این امر نشان از عزم مدیریت عمرانی استان برای اتمام این پروژه است.

معاون امور عمرانی آذربایجان غربی گفت: این در حالی است که میانگین تخصیص اعتبارات طرح ها در استان بسیار کمتر از این میزان می باشد.

محمودی اظهار امیدواری کرد: با همکاری وزارت ورزش و جوانان فاز نخست این طرح تا دهه فجر امسال به اتمام برسد.