2000 خانوار روستایی و عشایر کمیته امداد از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بلوچی در خصوص سهمیه کمیته امداد در پرداخت سرانه حق بیمه افراد مذکور اظهار داشت: این نهاد سالیانه مبلغی بالغ بر 720 هزار ریال برای هریک از بیمه شدگان سرپرست خانوار پرداخت می‌کند.

بلوچی با بیان اینکه حق بیمه روستاییان وعشایر تحت حمایت این نهاد علاوه بر کمیته امداد از محل اعتبارات کشوری نیز تامین می‌شود افزود: در سال جاری اقداماتی در راستای جذب افراد جدید نیزصورت گرفته که به محض تامین اعتبار از سوی مرکز اجرایی خواهد شد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: افراد بیمه شده در صورتی که در آینده شرایط دریافت مستمری را داشته باشند ازگردونه حمایت امداد خارج شده و از محل صندوق بیمه روستائیان و عشایر مشمول دریافت مستمری خواهند شد.

بلوچی با اشاره به مزایای بیمه اجتماعی افراد تحت حمایت گفت: مددجویان با بهره مندی از این بیمه می‌توانند آینده خود را تامین و در صورت وقوع هرگونه حادثه و یا فوت سرپرست، اعضای خانواده از مستمری ماهیانه و حقوق بازنشستگی صندوق برخوردار شوند.

وی یکی از وظایف این نهاد را پرداخت حق بیمه افراد از سن 15 تا 65 سالگی عنوان کرد وافزود: بیمه مددجویان با هدف بهره مندی آنان از مزایای بازنشستگی و حقوق و مزایای صندوق پرداخت می‌شود.

بلوچی در خصوص ویژگی‌های افراد مشمول این بیمه گفت: کلیه افراد سرپرست خانوار روستایی و عشایری این نهاد از رده سنی زنان 18 تا 50 سال و مردان 18 تا 55 سال می‌توانند مشمول این بیمه قرار گیرند.