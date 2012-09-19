تیم راه اندازی بیمارستان زائران راهی عربستان شد/ ایجاد اورژانس بانوان در مناسک حج

سیدعلی ریاض در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعزام زائران تمتع 91 که از چهارم مهر ماه سال جاری آغاز می شود گفت: اولین تیم راه‌اندازی بیمارستانهای این مرکز در شهرهای مکه و مدینه، امشب عازم مدینه منوره می‌شود.

وی افزود: این اقدام در راستای ماموریت مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر که همان ارائه خدمات سلامت به معتمرین است صورت می گیرد که هماهنگیهای لازم از 6 ماه گذشته و برنامه‌ریزیهای لازم از تمتع سال گذشته تاکنون انجام شده تا روند خدمت رسانی در سطح دوم به زائرین میهن اسلامی در سرزمین وحی با خللی مواجه نشود.

نماینده رئیس جمهور در جمعیت هلال احمر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برای تمتع 91 چه تعداد پزشک و پیراپزشک به زائرین خدمت مورد نیاز را ارائه خواهند کرد گفت: علاوه بر 450 پزشک کاروان که در تمام لحظات همراه زائرین هستند، 300 نفر از پرسنل تخصصی و فوق تخصصی، امدادی و پیراپزشکی در بیمارستان‌های وابسته در مکه و مدینه حضور دارند.

ریاض گفت: از تعداد پرسنل یاد شده 100 نفر را متخصصین پزشکی شامل می‌شوند.

وی گفت: خبر خوش مسئولین مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر برای زائرین تمتع 91، راه اندازی اورژانسهای مجزا برای بانوان و آقایان با تجهیزاتی کامل تر و فضایی وسیعتر در مقایسه با سالهای گذشته در بیمارستان مکه است.