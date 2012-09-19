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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

درآستانه هفته دفاع مقدس/

آئین اختتامیه نهمین جشنوار تئاتر رضوی در بجنورد برگزار می‌شود

آئین اختتامیه نهمین جشنوار تئاتر رضوی در بجنورد برگزار می‌شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: آئین اختتامیه نهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی در آستانه آغاز هفته دفاع مقدس در بجنورد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه 30 شهریورماه جاری، آئین اختتامیه این جشنواره در بجنورد برگزار و برگزیدگان آن معرفی و تقدیر خواهند شد.

برپایه این خبر، علاوه بر تجلیل از برگزیدگان، برگزاری نمایشگاه عکس از آثار نمایشی اجرا شده دراین دوره، تجلیل از تلاش‌های سعید تشکری نویسنده و کارگردان فعال درعرصه تئاتر کشور و تئاتر رضوی، بخشی از برنامه‌های محوری این مراسم خواهد بود.

در این مراسم قادر آشنا، مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزار ت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه، داوران نهمین جشنواره تئاتر رضوی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان حضور خواهند داشت.

همچنین در آخرین روز جشنواره، اثر نمایشی "هفت دریا شبنمی" به کارگردانی رضا حسینی از خراسان رضوی در تالار حافظ بجنورد، درساعت 9 و 11، برای علاقمندان و داوران جشنواره دو اجرای پیاپی خواهد داشت.

در نهمین جشنواره تئاتر رضوی، 9 گروه نمایشی از روز سه شنبه 28 شهریور به مدت سه روز در بجنورد با یکدیگر به رقابت پرداختند.
 

کد مطلب 1700137

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