به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه 30 شهریورماه جاری، آئین اختتامیه این جشنواره در بجنورد برگزار و برگزیدگان آن معرفی و تقدیر خواهند شد.

برپایه این خبر، علاوه بر تجلیل از برگزیدگان، برگزاری نمایشگاه عکس از آثار نمایشی اجرا شده دراین دوره، تجلیل از تلاش‌های سعید تشکری نویسنده و کارگردان فعال درعرصه تئاتر کشور و تئاتر رضوی، بخشی از برنامه‌های محوری این مراسم خواهد بود.

در این مراسم قادر آشنا، مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزار ت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه، داوران نهمین جشنواره تئاتر رضوی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان حضور خواهند داشت.

همچنین در آخرین روز جشنواره، اثر نمایشی "هفت دریا شبنمی" به کارگردانی رضا حسینی از خراسان رضوی در تالار حافظ بجنورد، درساعت 9 و 11، برای علاقمندان و داوران جشنواره دو اجرای پیاپی خواهد داشت.

در نهمین جشنواره تئاتر رضوی، 9 گروه نمایشی از روز سه شنبه 28 شهریور به مدت سه روز در بجنورد با یکدیگر به رقابت پرداختند.

