متخلفین اقتصادی در خراسان شمالی 38 میلیارد ریال جریمه شدند

سید محمد مهدی مهاجریان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به مسائل اخیرو افزایش نرخ ارز و گران شدن برخی از اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم، متاسفانه برخی از فروشندگان و تولید کنندگان به صورت غیر قانونی و بدون توجیه اقدام به افزایش قیمت کالاها نموده و در بازار اخلال ایجاد می‌کنند.

وی اظهارداشت: افزایش نرخ هرگونه کالا و خدمات خارج از چارچوب‌های قانونی، تخلف محسوب شده و این اداره کل طبق قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی با اخلال گران و گرانفروشان با اشد مجازات برخورد خواهد کرد.

مهاجریان مقدم با هشدار جدی به گرانفروشان و اخلال گران اقتصادی تصریح کرد: جرائم نقدی سنگین، نصب پرده تخلف بر سر درب واحد صنفی، تعطیلی واحد متخلف صنفی و لغو پروانه کسب و اعلام از طریق رسانه‌های گروهی، از جمله مجازات‌هایی است که قانون برای برخورد با گرانفروشان در نظر گرفته است.

وی تاکید کرد: با اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی که با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و واحد بازرسی مجامع امور صنفی و اداره کل تعزیرات در حال اجراست، در برخورد با گرانفروشان و متخلفین اقتصادی هیچگونه اغماض و چشم پوشی نخواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی همچنین گفت طی پنج ماهه اول امسال به سه هزار و 300 پرونده تخلفات اقتصادی رسیدگی و متخلفین به 38 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

طرح تشدید نظارت و بازرسی واحدهای تولیدی و صنفی با ایجاد گشت‌های بازرسی مشترک سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی مجامع امور صنفی و اداره کل تعزیزات حکومتی استان، از یکماه قبل در راستای مبارزه با گرانفروشی و سایر تخلفات اقتصادی آغاز شده است.

