بقاء متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن سلیمانی گفت: به مناسبت روز ملی تکریم و بزرگداشت امامزادگان در سال جاری با همت و پیگیری اوقاف به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی پنجم ذی القعده به عنوان روز ملی امام زادگان نامگذاری شد.

وی با بیان اینکه در دهه ی کرامت هشت همایش امامزادگان برگزار خواهد شد افزود: همایش امازاده باقر در بیستون و امامزاده مهدی هرسین در آینده نزدیک برگزار می شود.

وی افزود: از دیگر برنامه هایی که در دهه کرامت برگزار شده است می توان به همایش سیدفاطمه، همایش امامزاده ابراهیم در کنگاور، امامزاده احمد در سنقر، امامزاده حسن در اسلام آباد اشاره کرد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمانشاه ادامه داد: بزرگداشت امامزاده احمدبن اسحاق در مورخ شش مهربرگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: آخرین بزرگداشت سیدعبداله در پاوه روز هفتم و با شکوه هرچه تمامتر برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام سلیمانی با اشاره به طرح سوگواره ی یاس نبوی که به فرموده مقام معظم رهبری فاطمه باید عاشورایی برگزار کنیم گفت: توفیقات قابل ذکر و بالغ بر دوهزار جلد خطبه»فدکیه« بین زائران توزیع و به مسابقه گذاشته شد.

وی ادامه داد: برنامه امسال معاونت فرهنگی با توفیقات طرح نشاط معنوی 16 بقاء متبرکه میزبان دانش آموزان در ایام فراغت بود و با استقبال باشکوهی برگزار شد.

وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات این سازمان می توان به 23 بقاء متبرکه طرح ضیافت، اعزام مبلغ، برگزاری کلاس های آموزشی، محافل انس با قرآن، 12 برنامه در استان قابل ذکر است.

حجت الاسلام سلیمانی گفت: ظرفیت اداره کل اوقاف و امور خیریه در این طرح ها شش هزار و 350 نفر بوده که بحمدالله تاکنون هفت هزار نفر ثبت نام صورت گرفت است و قریب هفت هزار طرح تربیت حافظان ثبت نام انجام شده است.

وی افزود: یکی از اقدامات در شش ماه اول اعزام مبلغ به مناسبت طرح آرامش بهاری بود و در این طرح 208 نفر به روستاهای محروم صورت گرفته است.

وی ادامه داد: از مقوفات خوبی در استان کرمانشاه برخوردار هستیم و در کشور زبان زده شده و تنوع واقفین کرمانشاه در وقفیات به خوبی مشاهده می شود.

معاونت فرهنگی اداره اوقاف گفت: از دیگر برنامه هایی که در شش ماهه دوم سال برگزار خواهد شد می توان به مبحث موقوفات اشاره کرد.