منشأ صدای مهیب در آبادان چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، حجت بختیاری عصر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی موضوع صداهای انفجارمانند در آبادان را در دست بررسی قرار داده‌اند.

وی افزود: منشأ این صداها در کشور عراق تشخیص داده شده است. در تماس فرمانده پایگاه دریایی آبادان با سرکلانتر مرزی کشور عراق مشخص شد انفجارهای شنیده شده به دلیل مین‌هایی است که در کشور عراق جمع‌آوری شده و به صورت کنترل شده در مرزهای جمهوری اسلامی و در خاک عراق به دست نیروهای امنیتی عراق در حال امحا بوده است.

بختیاری با تأکید بر اینکه جای هیچ نگرانی نیست، اطمینان داد که این عملیات امحای مین‌ها تحت نظارت و کنترل کامل انجام می‌شود و خطری برای شهروندان آبادان ندارد.

وی همچنین از همکاری مرزبانان دو کشور و اقدامات پیشگیرانه برای حفظ امنیت مرزی قدردانی کرد.