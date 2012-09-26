قانون استخدام معلمان حق التدریسی و پیش دبستانی تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در اخطاری در خصوص قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان شرکتی، حق التدریسی و پیش دبستانی که در مجلس بلاتکلیف است، گفت: هنوز استخدام حق التدریسی ها با وجود گذشت چند روز از آغاز ماه مهر و بازگشایی مدارس بلاتکلیف است.

وی افزود: در تمام سازمانها نیروهای شرکتی جذب شده اند اما حق التدریسی ها هنوز بلاتکلیف هستند و از شما خواهش می کنم به این موضوع در جلسه امروز رسیدگی کنید.

به گزارش مهر، همچنین در ابتدای جلسه امروز نیز مهراد لاهوتی در اخطاری خواستار رسیدگی هر چه زودتر به این طرح شده بود.

دو فوریت این طرح در مجلس هشتم تصویب شده بود اما بارها برای تغییر و اصلاح به کمیسیون بازگشت .

کلیات این طرح مرداد ماه سال جاری به تصویب رسید، بررسی جزئیات آن اما بار دیگر موکول به بررسی های بیشتر در کمیسیون شد .



در صورت تصویب نهایی این طرح ظرف 2 سال کلیه مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی که با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته اند در اولویت استخدام قرار می گیرند.

