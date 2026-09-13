حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت سهمیه ویژه کنکور برای آسیب‌دیدگان جنگ گفت: وزیر علوم ماده واحده‌ای را برای افرادی که خانه‌هایشان در جریان جنگ تخریب شده، پیشنهاد داده بود، اما به دلیل اینکه وزارت علوم هماهنگی، مشارکت و مشورت لازم را با وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت نداشت، نمایندگان این وزارتخانه‌ها در جلسه شورای معین نقدهایی را مطرح کردند.

وی افزود: این طرح به نظرم ماده واحده پخته‌ای نبود و خیلی خام بود و نیاز به بازنگری داشت. پس از اینکه این نقدها در جلسه مطرح شد، نامه‌ای به آقای دکتر سیمایی نوشتم و از ایشان خواستم این طرح را تقویت کنند و همه ابعاد موضوع را در نظر بگیرند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: برای مثال، برخی افراد در شهرهایی بودند که مرتب زیر بار گلوله‌ها قرار داشتند، اما خانه آنها تخریب نشده است؛ طبیعتاً باید به این افراد نیز توجه شود.

خسروپناه گفت: ان‌شاءالله یک ماده واحده جامع و کامل ارائه کنند و ما آن را در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح خواهیم کرد و همکاری لازم را انجام می‌دهیم.

وی در ادامه با اشاره به نقش مجلس در این موضوع اظهار کرد: اعضا ان‌شاءالله همکاری می‌کنند، اما یک نکته وجود دارد و آن اینکه بعداً مجلس اعتراض نکند که چرا شما وارد این موضوع شدید. اگر مجلس می‌تواند و آمادگی دارد، مجلس مصوب کند، اما اگر مجلس آمادگی ندارد، باید همکاری کنند و مرتب حکمرانی دوگانه ایجاد نکنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین درباره آغاز سال تحصیلی جدید گفت: منشوری را وزارت علوم برای آغاز سال تحصیلی جدید تدوین کرده است که ان‌شاءالله ابلاغ می‌کنند.

وی افزود: این منشور برای مباحث مختلف است تا سال تحصیلی جدید همراه با رعایت اخلاق، علم، منطق و فناوری باشد.

به گزارش مهر، اخیرا، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، از پیگیری اختصاص سهمیه ویژه برای داوطلبانی که منازل آنها در جریان جنگ به‌طور کامل تخریب شده است، خبر داده بود.

وی با بیان اینکه درخواست اختصاص این سهمیه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و موضوع به‌صورت کارشناسی بررسی شده است، گفت: در این درخواست، دلایل اختصاص سهمیه، نحوه احراز افراد مشمول و معیارهای شناسایی ذی‌نفعان و افراد مستحق تشریح شده است.

سیمایی صراف افزود: وزارت علوم بر این باور است که این سهمیه باید اختصاص پیدا کند و تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. وزارت علوم نیز منتظر تصمیم شورا درباره این پیشنهاد است.