انتقاد سیاستمداران عراقی از اقدام بغداد در قبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد البلداوی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که تصمیم اتخاذ شده مبنی بر بستن گذرگاه های مرزی با ایران نادرست و عجولانه بوده و باید فورا در آن بازنگری شود.

وی اضافه کرد که این تصمیم پیامدهای منفی خطرناکی در سطوح اقتصادی، امنیتی و انسانی دارد و بهتر بود فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به دروغ های عربستان بدون ادله محکمه پسند توجه نمی کرد.

حامد الفتلاوی یکی دیگر از نمایندگان عراق نیز تصریح کرد که این اقدام به ضرر کشور محسوب می شود چرا که عراق به صورت گسترده بر واردات کالا متکی است.

وی اضافه کرد که اقدام مذکور موقت بوده و در سایه شرایط اقتصادی نامطلوب عراق طی روزهای آتی لغو می شود.

احمد عبدالستار الصالحی عضو ائتلاف الانبار نیز تصریح کرد که این حرکت بر اساس خواسته های آمریکا و نه جریان های عراقی، صورت گرفت. بازارهای عراق به کالاهای وارداتی از ایران وابسته هستند.

امیر الساعدی کارشناس امور سیاسی و راهبردی عراق نیز گفت که دولت بغداد باید در این خصوص به ادله و شواهد محکمه پسند تکیه کند.

«صباح النعمان»، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز گذشته اعلام کرد: اقدامات اتخاذشده درباره گذرگاه‌های مرزی موقت است و با هدف ارزیابی وضعیت انجام می‌شود.

لازم به ذکر است که این اقدام عراق بعد از ادعاهای مطرح شده از سوی ریاض مبنی بر انجام حمله از خاک این کشور علیه خط لوله انتقال نفت عربستان صورت گرفت.