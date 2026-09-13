به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عابدینی در تشریح شاخصهای ارزیابی اقدامات پیشگیرانه اظهار کرد: مهمترین شاخص در حوزه خانواده این است که بتوانیم الگوهای رفتاری و سبک زندگی خانوادهها را به سمت الگوهای سالم تغییر دهیم.
وی افزود: امروز خانوادهها با هجمه الگوهای مختلف از طریق فضای مجازی و رسانهها مواجه هستند و سیاستهای پیشگیرانه باید بتواند بر رفتار والدین و سبک زندگی خانوادهها اثر بگذارد.
سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ضرورت ارزیابی علمی برنامهها گفت: ستاد در حال اجرای پیمایش جدید شیوعشناسی اعتیاد است و پیشبینی میشود نتایج آن طی یکی دو ماه آینده در دسترس قرار گیرد.
عابدینی ادامه داد: پیمایش قبلی شیوعشناسی به صورت کلی در سال ۱۳۹۴ انجام شده بود و اکنون پیمایش جدید با بررسی گروهها و شاخصهای مختلف در حال انجام است.
وی تصریح کرد: تا زمانی که بر اساس دادهها و شواهد علمی قضاوت نکنیم، نمیتوانیم درباره میزان موفقیت یا عدم موفقیت اقدامات پیشگیرانه اظهار نظر دقیق داشته باشیم.
سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین از اجرای پیمایشهای موضوعی در محیطهای مختلف خبر داد و گفت: محیطهای کاری و کارگری، مدارس، دانشگاهها، محیطهای شهری و روستایی و خانوادهها از جمله حوزههایی هستند که به صورت موضوعی مورد بررسی قرار میگیرند.
عابدینی افزود: وزارت علوم نیز هر سال پیمایشهایی را در دانشگاهها انجام میدهد و نتایج آن را در اختیار ستاد قرار میدهد. بر اساس آخرین نتایج موضوعی که در حوزه دانشگاهی مشاهده کردهام، تفاوت آماری قابل توجهی نسبت به پیمایش قبلی وجود نداشته و اگر کاهش مشاهده نشده، رشد قابل توجهی نیز ثبت نشده است.
وی خاطرنشان کرد: نتایج این مطالعات میتواند در سیاستگذاریهای آینده و تعیین اولویتهای برنامههای پیشگیری مورد استفاده قرار گیرد.
نظر شما