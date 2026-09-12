  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۸

تصادف زنجیره‌ای در محور یاسوج-اصفهان؛۷نفر جان باختند و۳ نفر مصدوم شدند

تصادف زنجیره‌ای در محور یاسوج-اصفهان؛۷نفر جان باختند و۳ نفر مصدوم شدند

یاسوج-رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از تصادف زنجیره‌ای در محدوده توت نده یاسوج خبر داد که در این حادثه ۶ نفر فوت و ۳ نفر مصدوم شدند.

پرویز غفار فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تصادف زنجیره‌ای در محدوده توت نده یاسوج خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در محدوده توت نده، بعد از پمپ بنزین بشار رخ داد.

وی افزود: در این حادثه، یک دستگاه پژو ۴۰۵ منحرف شده و به سمت یک دستگاه کامیون ۱۸ چرخ حرکت کرده و در ادامه برخورد زنجیره‌ای میان خودروهای پژو پارس، پژو ۴۰۵ و کامیون ۱۸ چرخ رخ داده است.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در پی این حادثه، مجموعاً ۱۰ نفر فوتی و مصدوم گزارش شده است که ۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند و سه نفر نیز مصدوم شده‌اند.

غفار فرد ادامه داد: وضعیت هر سه مصدوم قرمز گزارش شده و نیروهای امدادی اورژانس ۱۱۵ برای رسیدگی و انتقال مصدومان در محل حادثه حضور یافتند.

وی تأکید کرد: جزئیات بیشتر حادثه و وضعیت مصدومان پس از بررسی‌های تکمیلی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6945214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهدی IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      27 1
      پاسخ
      خواهش می‌کنم با دقت رانندگی کنید با سرعت نرید مطمئن باشید که اگه سرعتتون حداقل ۳۰ تا کمتر باشه حداقل از آمار کشته‌ها کمتر می‌شه
    • رِز US ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      2 3
      پاسخ
      بله خونه ی ما روستای توت نده هست چندنفرشون افغان بودن خیلی ناراحت شدم یک روز قبلش هم یه ماشین همونجا تصادف کرد سه نفربودن یکیش فوت کرد دوتا هم کما رفتن خدا صبر بده به خانواده هاشون🖤
    • فرزاد IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      درسته که ما امکانات جاده ای داغونی داریم ولی متاسفانه ماشین شوتی تو‌ جاده زیاد شدن با سرعت وحشتناکی هم رانندگی میکنن که باعث وحشت بقیه میشه امیدوارم که مسئولین پیگیری کنن و با افراد متخلف برخورد شدید و قانونی بشه ....

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها