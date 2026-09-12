پرویز غفار فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تصادف زنجیره‌ای در محدوده توت نده یاسوج خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در محدوده توت نده، بعد از پمپ بنزین بشار رخ داد.

وی افزود: در این حادثه، یک دستگاه پژو ۴۰۵ منحرف شده و به سمت یک دستگاه کامیون ۱۸ چرخ حرکت کرده و در ادامه برخورد زنجیره‌ای میان خودروهای پژو پارس، پژو ۴۰۵ و کامیون ۱۸ چرخ رخ داده است.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در پی این حادثه، مجموعاً ۱۰ نفر فوتی و مصدوم گزارش شده است که ۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند و سه نفر نیز مصدوم شده‌اند.

غفار فرد ادامه داد: وضعیت هر سه مصدوم قرمز گزارش شده و نیروهای امدادی اورژانس ۱۱۵ برای رسیدگی و انتقال مصدومان در محل حادثه حضور یافتند.

وی تأکید کرد: جزئیات بیشتر حادثه و وضعیت مصدومان پس از بررسی‌های تکمیلی اعلام خواهد شد.