عبدالرضا پیرحسینلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی مدارس استان مرکزی باید دارای برنامه تحولی باشند و این برنامه باید در اختیار مدیر مدرسه قرار داشته باشد تا مسیر فعالیتهای آموزشی و تربیتی بر اساس اهداف مشخص دنبال شود.
وی افزود: این رویکرد صرفاً به مدارس محدود نمیشود، بلکه تمامی مجموعههای آموزشی و تربیتی استان، از جمله کانونهای فرهنگی و تربیتی، مراکز مشاوره و سالنهای ورزشی نیز باید متناسب با مأموریت و ظرفیتهای خود، برنامه تحولی مشخص داشته باشند.
پیرحسینلو تصریح کرد: تمامی این مجموعهها باید فعالیتهای خود را در چارچوب برنامه تحولی و با هدف تحقق اهداف سند تحول بنیادین ساماندهی کنند تا حرکت به سمت تحول، به یک رویکرد منسجم و فراگیر در مجموعه تعلیم و تربیت استان تبدیل شود.
وی ادامه داد: بهمنظور اجرای صحیح این طرح، دورههای آموزشی لازم برگزار میشود تا مدیران مدارس با ابعاد، الزامات و شاخصهای «مدرسه تراز سند تحول» آشنا شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی تاکید کرد: پس از برگزاری دورههای آموزشی، میزان آمادگی و تسلط مدیران مدارس نسبت به الزامات «مدرسه تراز سند تحول» ارزیابی خواهد شد و در این زمینه از مدیران آزمون به عمل میآید.
وی افزود: این ارزیابی با هدف اطمینان از شناخت دقیق مدیران، تقویت برنامهمحوری و افزایش مسئولیتپذیری آنان در اجرای سند تحول انجام میشود تا این رویکرد با آمادگی و برنامهریزی مؤثر در مدارس استان دنبال شود.
پیرحسینلو بیان کرد: رصد مدارس استان مرکزی از امروز توسط کارگروههای استانی و منطقهای آغاز میشود تا میزان تحقق اهداف سند تحول بنیادین و عملکرد مدارس در این مسیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
وی گفت: این رویکرد باید بهصورت منسجم و مستمر در تمامی سطوح مجموعه تعلیم و تربیت استان دنبال و به یک جریان فراگیر تبدیل شود.
پیرحسینلو تصریح کرد: ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی باید بهصورت شبانهروزی وضعیت شاخصها را رصد و برای تحقق اهداف تعیینشده تلاش کنند.
ثبتنام و توزیع کتب درسی؛ دو اولویت آموزش و پرورش مرکزی در آستانه مهر
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی بر پیگیری جدی فرآیند ثبتنام دانشآموزان و توزیع کتب درسی تأکید کرد و گفت: مناطق باید از بروز هرگونه مشکل در ثبتنام یا دسترسی دانشآموزان به کتب درسی جلوگیری کنند.
وی افزود: برنامههای مرتبط با پروژه مهر و آغاز سال تحصیلی باید در قالب یک تقویم اجرایی مشخص دنبال شود تا هر اقدام در زمان تعیینشده انجام گیرد.
پیرحسینلو تصریح کرد: این برنامهریزی با هدف ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف، جلوگیری از موازیکاری و فراهمسازی آمادگی کامل مناطق و مدارس برای آغاز سال تحصیلی انجام شده است.
وی گفت: مدیران مناطق باید اجرای دقیق تقویم برنامهها را با جدیت دنبال کنند و تا تحقق کامل اهداف و برنامههای پیشبینیشده، بر روند اجرا نظارت داشته باشند.
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