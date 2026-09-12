به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیله‌فروش مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار کرد: مجموع سطح باغات پسته استان قزوین ۱۵ هزار و ۱۲۹ هکتار است که از این میزان، ۱۱ هزار و ۲۸۳ هکتار بارور و سه هزار و ۸۴۶ هکتار غیربارور است.

وی با اشاره به پیش‌بینی برداشت بیش از ۶ هزار تن پسته خشک در سال جاری، میانگین عملکرد باغات پسته استان را حدود یک‌هزار و ۱۵۰ کیلوگرم پسته خشک در هکتار اعلام کرد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: شهرستان‌های بوئین‌زهرا و قزوین از مهم‌ترین مناطق تولید پسته استان هستند و ارقام مختلفی از جمله احمدآقایی، اکبری، اوحدی، کله‌قوچی، فندقی، خنجری، کله‌بزی، کال‌خندان و قرمز و سفید پسته در باغات استان کشت می‌شود.

پیله‌فروش بر برداشت به‌موقع محصول و رعایت اصول فنی در مراحل برداشت، فرآوری و خشک‌کردن پسته تأکید کرد و گفت: رعایت این اصول نقش مهمی در حفظ کیفیت، کاهش ضایعات و افزایش ارزش اقتصادی محصول دارد.

وی توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش پسته، ارتقای بهره‌وری آب، استفاده از روش‌های نوین مدیریت باغ و اصلاح و بهبود ارقام را از مهم‌ترین محورهای توسعه پایدار باغات پسته استان عنوان کرد.

پیله‌فروش خاطرنشان کرد: پسته به عنوان یکی از محصولات مهم باغی و صادراتی، نقش مؤثری در اقتصاد باغداران، اشتغال روستایی و رونق صنایع وابسته دارد و توسعه این محصول می‌تواند به افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی استان کمک کند.