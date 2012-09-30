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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۳

پوینده:

کاخ مروارید کرج به میراث فرهنگی واگذار شود

کاخ مروارید کرج به میراث فرهنگی واگذار شود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با انتقاد از وضعیت کنونی "کاخ مروارید" کرج گفت: این بنا باید در اختیار میراث فرهنگی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوینده ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته گردشگری در سالن شهدای البرز استانداری البرز در کرج با اشاره به وضعیت کنونی کاخ مروارید در منطقه مهرشهر کرج از بی توجهی به این بنا انتقاد کرد.

وی با اشاره به بازدیدهای انجام شده از این بنا گفت: متاسفانه این بنای قدیمی و تاریخی به علت بی توجهی رو به خرابی است.

پوینده با بیان اینکه در صورت نگهداری درست و اصولی، می توان آن را مانند کاخ سعد آباد به یک محوطه تاریخی و فرهنگی تبدیل کرد، پرسید: چرا این بنا در اختیار میراث فرهنگی قرار نمی گیرد؟

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز همچنین از اعلام آمادگی میراث فرهنگی استان البرز از تامین هزینه های مرمت کاخ مروارید خبر داد و گفت: ما آمادگی داریم هزینه های مرمت این بنای تاریخی را بپردازیم. 

پوینده با اشاره به واگذاری کاخ مروارید به شهرداری کرج تصریح کرد: شهرداری هم اقدامی برای مرمت این بنا انجام نداده است.

وی با ابراز تاسف از بی توجهی به این بنا، اذعان داشت: متاسفانه یکی از مهمترین آثار تاریخی و قدیمی این شهر به علت عدم بازسازی و مرمت رو به خرابی است. 

کد مطلب 1708789

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