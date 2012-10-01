ستاد مردمی استقبال از مقام معظم رهبری در خراسان شمالی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی قطعی شدن انجام سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی، جمعی از اقشار مختلف مردم مومن و ولایت مدار استان به صورت خود جوش گرد هم آمده و ستادی را باعنوان ستاد مردمی استقبال از مقام معظم رهبری تشکیل دادند.

برپایه این خبر، مردم استان با اعلام سفر قریب الوقوع مقام عظمای ولایت، این روزها سرشار از شور و شوق، به انتظار قدوم مبارک مولا و مقتدای خویش لحظه شماری می‌کنند تا پس از گذشت 27 سال، ایامی را میزبان آن رهبر فرزانه و محبوب در خطه خراسان شمالی باشند.

اکنون که عاشقان ولایت و پیروان راستین آن رهبر فرزانه، آمدن امام و مقتدای خویش را به انتظار نشسته‌اند، آماده‌اند تا پرشورترین لحظات استقبال از مقام معظم رهبری به میزبانی مردم مومن، ولایت مدار و شهیدپرور خراسان شمالی را در مقابل چشم جهانیان به نمایش گذاشته و این عظمت و این خاطره به یادماندنی را در صفحات تاریخ پرافتخار این استان ثبت و ضبط کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مردمی استقبال از معظم له با هدف هر چه باشکوهتر برگزار شدن آیین استقبال از مقام معظم رهبری در این استان تشکیل شده است.

برپایه این خبر، برپایی ایستگاه‌های نصب پرچم، بغل نویسی بر روی اتومبیل‌ها، هماهنگی برای انجام قربانی در مسیر حرکت معظم له، شستشوی مسیر، ایجاد ایستگاه‌های صلواتی پذیرایی و ... از برنامه‌های ستاد مردمی استقبال عنوان شده است.

این گزارش می‌افزاید قرار است محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به طور موقت در اختیار ستاد مردمی مراسم استقبال از مقام معظم رهبری قرار گیرد.

گفتنی است: این اولین سفر مقام معظم رهبری پس از 27 سال به خراسان شمالی و آخرین سفر دوره‌ای مقام عظمای ولایت به استان‌های کشور است.