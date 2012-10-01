اهانت به پیامبر اکرم(ص) نشانه عجز استکبار جهانی است

آیت الله سید محمد شاهچراغی در حاشیه راهپیمایی مردم سمنان برعلیه سازندگان فیلم هتک پیامبر(ص) در گفتگو با خبرنگار مهر، اهانت به اسوه تمامی حسن‌ها و برگزیده تمامی آدمیان که خداوند متعال او را صاحب خلق عظیم دانسته و به مصداق "لولاک لما خلقت الافلاک" او را بهانه خلقت نامیده است را نابخشودنی دانست و اظهار داشت: استکبار جهانی به سرکردگی امریکا بار دیگر به شعور مسلمانان و انسان آزاده دیگری که در طول تاریخ، این انسان والا و بهانه خلقت را به نیکی‌هایش و مهربانی و محبتش ستوده‌اند، اهانت کرده است.

وی تصریح کرد: اینک سردمداران و مدعیان مدیریت جهانی و دفاع از حقوق بشر به بهانه دروغین آزادی بیان، از این عمل نفرت‌انگیز دفاع می‌کنند.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به اینکه البته باید دانست که چنین رفتارهایی از دشمن، نشان از استیصال و دست‌پاچگی آنان در مقابل بصیرت روزافزون مسلمانان و حرکت رو به رشد بیداری اسلامی و بلکه بیداری جهانی است، اظهار داشت: طوفانی که می‌رود تا به فضل الهی، کاخ‌های رهبران را یکسره بر سر آنها ویران نموده و زمینه حکومت عدل الهی را در سراسر جهان فراهم سازد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اهانت به پیامبر اکرم(ص) را نشانه عجز استکبار جهانی و موجب ادامه بیداری اسلامی دانست و اظهار داشت: این اقدام شنیع دشمنان به پیامبر اسلام(ص) اتحاد مسلمانان را چند برابر کرده است.

وی با اشاره به اینکه مردم استان سمنان برای اعتراض علیه آمریکا و افرادی که در این فیلم مشارکت داشته اند به خیابان ها آمده اند، خواستار مجازات سازندگان این فیلم شد و افزود: سکوت سیستماتیک و مستمر دولت آمریکا در مقابل اینگونه اقدامات منزجر کننده که در جهت اسلام ستیزی صورت می گیرد، عامل اصلی استمرار این اقدامات است.

آیت الله شاهچراغی هدف دشمن از ساخت فیلم اهانت آمیز به پیامبر اسلام (ص) را سنجش میزان آگاهی و بیداری مسلمانان جهان عنوان و تصریح کرد: این اهانت در تمام کشورهای مسلمان محکوم شده اما مردم ایران در این کار سنگ تمام گذاشته اند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در خاتمه، اظهار داشت: دشمن بداند خودش هیزم این آتشی است که افروخته و جهان به زودی شاهد نابودی استکبار و صهیونیسم است.