چالدران شهر بلایای طبیعی/ اعتبارات مدیریت بحران جوابگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان چالدران با توپوگرافی کوهستانی که بیش از 64 درصد جمعیت آن ساکن در روستاهای صعب العبور زندگی می کنند، همه ساله با قهر طبیعت مواجه شده و زندگی خود را در معرض خطرات جدی می بینند.

همه ساله با آغاز فصل بهار و پائیز مردم مناطق شهری و روستایی چالدران با یک مشکل جدی به نام سیلابهای شدید در اثر بارش شدید باران و تگرگ و نبود زیرساختهای لازم برای کاهش اثرات این بلایای طبیعی مواجه می شوند، معضلی که مردم این شهرستان طی سالهای متمادی با آن دست و پنجه نرم می کنند.

آنچه در این میان قابل تامل است اینکه وقوع سیلاب های فصلی، بارش تگرگ و باران های سیل آور در این منطقه مشکل امسال و پارسال نیست بلکه بخش کشاورزی و سایر اقتصاد منطقه از سالیان متمادی متحمل خسارات سنگین و جبران ناپذیری می شود.

عدم امکان پیش بینی میزان بارندگی، عدم وجود و تدوین نظام نامه سیل در استان، تهیه و طرح عمل در مناطق سیل خیز و تصرف حریم ها در مسیر رودخانه ها از عوامل موثر در وقوع سیل عنوان می شود، دلایلی که با اندکی توجه مسئولان و برنامه ریزی اصولی می توان آن را کنترل کرد.

اعتبارات جوابگو نیست

این در حالی است که بخشدار مرکزی شهرستان چالدران از ناکافی بودن اعتبارات تخصیص یافته مدیریت بحران برای رفع مسائل و مشکلات ناشی از حوادث غیر مترقبه خبر داد و افزود: اعتبارات تخصیصی برای مناطق محروم به منظور توازن توسعه مناطق کم برخوردار کافی نیست.

اسماعیل رضایی اقدم با اشاره به تاثیراتی مخرب سیلابها و حوادث غیر مترقبه طی چند ماه اخیر، بر هم خوردن برنامه ریزی های عمرانی و فرهنگی در روستاهای بخش مرکزی، اظهار داشت: متاسفانه خسارات وارده به بخشهای کشاورزی، زیرساختهای فنی، دام، مسکن، برق، آب و فاضلاب و راه روستایی طی چند سال گذشته بی سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه در بیش از 37 روستا بویژه روستاهای زاویه سفلی، امامقلی کندی علیا و سفلی، آباراباشی و کران شهرآباد خسارات جدی وارد آمده، عنوان کرد: شورای هماهنگی مدیریت بحران در چند ماه اخیر با وجود شدت یافتن بحرانه و حوادث غیر مترقبه عملکرد بهتری نسبت به چند سال اخیر داشت.

وضعیت بحرانی فرسایش خاک چالدران

وی با اشاره به بررسی نقاط حادثه خیز و مکان یابی برای اجرای طرح های آبخیزداری و بهره برداری از سدهای آبخیزداری در حوزه های خان صدر و حراملو در هفته دولت به عنوان عملیات های پیشگیرانه در برابر کاهش خسارات بحرانهای احتمالی، گفت: با توجه به وضعیت بحرانی فرسایش خاک چالدران، نجات طبیعت بکر بیش از پیش نیازمند توجهات مقامات عالی استان در تخصیص اعتبارات است.



رضایی اقدم به انجام عملیات های حین بحران نیز اشاره کرد و گفت: شورای هماهنگی بحران شهرستان چالدران برای فصل سرما و بروز کولاک و همچنین مسدود شدن راه های مواصلاتی شهری و روستایی بخش مرکزی از هم اکنون برنامه ریزی کرده است.

لایروبی رودخانه های استان برای کاهش اثرات سیل

رئیس منابع آب چالدران از لایروبی رودخانه های استان برای کاهش اثرات سیل خبر داد و گفت: در این راستا مسیل رودخانه های روستاهای سعدل، میرآباد، قوشابلاغ علیا و سفلی، زاویه علیا و به میزان 100 هزار متر مکعب در حال اجرا است.

هاشم نجف زاده افزود: به منظور جلوگیری از بروز حوادث غیر مترقبه و جاری شدن سیل، مسیل ها و رودخانه های پرخطر که در اثر رسوبات ناشی از سیل پرشده، لایروبی و مسیل گشایی و همچنین اقدام به احداث خاکریز حفاظتی با هزینه 700 میلیون ریال اعتبار شد.



وی با بیان اینکه سالانه حجم قابل توجهی لایروبی در شهرستان انجام می شود اظهار داشت: با استفاده از طرحهای آبخیزداری و اجرای طرح های برقراری تعادل دام و مرتع می توان این هزینه را کنترل کرد.

بهره برداری از دیوار ساحلی رودخانه قره سو چالدران



وی از بهره برداری از دیوار ساحلی رودخانه قره سوی چالدران خبر داد و عنوان کرد: این دیوار ساحلی با هدف کاهش خطرات سیل احداث شده که با بهره برداری از این دیوار ساحلی یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی و 500 واحد مسکونی از خطرات سیل در امان خواهند بود.



رئیس منابع آب چالدران با بیان اینکه سه میلیارد و 620 میلیون ریال برای اجرای این طرح هزینه شده است، اضافه کرد: این طرح با ارتفاع یک متر به طول 700 متر جهت ساماندهی و جلوگیری از فرسایش بیش از حد اراضی زراعی و مسکونی محدوه پایین دست شهرستان عملیاتی شده است.

وی در ادامه به اجرای تثبیت بستر بمنظور مستحکم نمودن دیوار ساحلی و افزایش ایمنی مسیل اشاره کرد و گفت: در 9 مقطع اقدام به اجرای تثبیت بستر شده که با بهره برداری از این طرح و تثبیت بسترهای اجرا شده در طول دیوار ساحلی از فرسایش پی و ریزش دیوارهای ساحلی موجود در داخل شهر خصوصا رودخانه قره سو جلوگیری می شود.

بهره برداری از 31 سد آبخیزداری در روستاهای منطقه

فرماندار چالدران نیز در گفتگو با مهر با اشاره به افتتاح 31 سد آبخیزداری در روستاهای سعدل، خان صدر و حراملو، گفت: سدهای آبخیزداری با هدف جلوگیری از فرسایش خاک، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش خطرات سیل که همه ساله خسارت‌های زیادی را به اراضی کشاورزی و مسکونی وارد می‌سازد، احداث شده است.

لزوم اجرای طرح های پیشگیرانه

احمدرضا قلیپور بر لزوم بسترسازی و کاهش خسارات تاکید کرد و گفت: اجرای طرح های پیشگیرانه از جمله طرحهای آبخیزداری، برقراری تعادل بین دام و مرتع و همچنین اختصاص اعتبار ویژه برای مقابله با بحرانی که با آغاز فصل سرما و بارش برف‌ دوباره آغاز خواهد شد از جمله راهکارهایی است که می‌توان به وسیله آنها طبیعت دست نخورده چالدران را از خطر نابودی نجات داد.



وی با اشاره به اجرای عملیات های پیشگیرانه و بیولوژیکی و لزوم تعامل و همکاری اهالی روستاها با منابع طبیعی عنوان کرد: طبیعت بکر چالدران در معرض خطرات بسیاری قرار دارد که نیاز به اجرای عملیات های بذر کاری، درخت کاری، کپه کاری، کنتور فارو با همکاری و تعامل اهالی برای پیشگیری از فرسایش خاک و احیای دوباره پوشش گیاهی اراضی بالادست شهرستان دارد.

عدم امکان پیش بینی میزان بارندگی، عدم وجود و تدوین نظام نامه سیل در استان، تهیه و طرح عمل در مناطق سیل خیز و تصرف حریم ها در مسیر رودخانه ها از عوامل موثر در وقوع سیل در استان است که با برنامه ریزی اصولی می توان از میزان خسارات کاست.