معرفی ۱۰ رقم جدید غلات در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حیبب الله قزوینی گفت: با هدف تامین امنیت غذایی و سازگاری با اقلیمهای مختلف، ارقام جدیدی در بخش گندم نان شامل «دنیز» و «کامل» برای اقلیم گرم و مرطوب شمال، رقم «الماس» برای اقلیم سرد، رقم «ذوالقدر» برای اقلیم گرم و خشک جنوب و رقم «شفق» برای اراضی شور اقلیم معتدل کشور معرفی شده است.
وی در خصوص ارقام جدید جو نیز اظهار کرد: ارقام «ظاهر» و «عرفان» برای اقلیم معتدل، رقم «پارس» برای اقلیم گرم و خشک جنوب و رقم «سلیمان» برای اقلیم سرد معرفی شدهاند؛ همچنین در بخش تریتیکاله، رقم «قدسی» برای کشت در اقلیمهای معتدل و معتدل سرد کشور به سبد محصولات زراعی افزوده شد.
رییس بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با اشاره به تداوم همکاریهای بینالمللی با مرکز «ایکاردا»، خاطرنشان کرد: با وجود محدودیتهای بینالمللی، ارزیابی خزانه آزمایشهای جو در ایستگاههای کرج و بیرجند انجام و ۷۴ ژنوتیپ برتر برای بررسیهای تکمیلی انتخاب شدند.
قزوینی افزود: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، فرآیند پایش کیفیت غلات با ارزیابی بیش از چهار هزار نمونه گندم و جو در برنامههای بهنژادی و بهزراعی صورت گرفت که نشاندهنده دقت بالا در کنترل کیفیت تولیدات است.
وی درباره وضعیت بیماریهای غلات در سال گذشته گفت: بیماری زنگ زرد گندم رفتارهای متفاوتی در مناطق مختلف کشور داشت؛ بهطوری که در منطقه مغان استان اردبیل شاهد گسترش طبیعی بیماری و نیاز به مبارزه شیمیایی بودیم، اما در سایر استانها خسارت اقتصادی قابلتوجهی گزارش نشد.
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