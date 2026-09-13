معرفی ۱۰ رقم جدید غلات در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حیبب الله قزوینی گفت: با هدف تامین امنیت غذایی و سازگاری با اقلیم‌های مختلف، ارقام جدیدی در بخش گندم نان شامل «دنیز» و «کامل» برای اقلیم گرم و مرطوب شمال، رقم «الماس» برای اقلیم سرد، رقم «ذوالقدر» برای اقلیم گرم و خشک جنوب و رقم «شفق» برای اراضی شور اقلیم معتدل کشور معرفی شده است.

وی در خصوص ارقام جدید جو نیز اظهار کرد: ارقام «ظاهر» و «عرفان» برای اقلیم معتدل، رقم «پارس» برای اقلیم گرم و خشک جنوب و رقم «سلیمان» برای اقلیم سرد معرفی شده‌اند؛ همچنین در بخش تریتیکاله، رقم «قدسی» برای کشت در اقلیم‌های معتدل و معتدل سرد کشور به سبد محصولات زراعی افزوده شد.

رییس بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با اشاره به تداوم همکاری‌های بین‌المللی با مرکز «ایکاردا»، خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌های بین‌المللی، ارزیابی خزانه آزمایش‌های جو در ایستگاه‌های کرج و بیرجند انجام و ۷۴ ژنوتیپ برتر برای بررسی‌های تکمیلی انتخاب شدند.

قزوینی افزود: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، فرآیند پایش کیفیت غلات با ارزیابی بیش از چهار هزار نمونه گندم و جو در برنامه‌های به‌نژادی و به‌زراعی صورت گرفت که نشان‌دهنده دقت بالا در کنترل کیفیت تولیدات است.

وی درباره وضعیت بیماری‌های غلات در سال گذشته گفت: بیماری زنگ زرد گندم رفتارهای متفاوتی در مناطق مختلف کشور داشت؛ به‌طوری که در منطقه مغان استان اردبیل شاهد گسترش طبیعی بیماری و نیاز به مبارزه شیمیایی بودیم، اما در سایر استان‌ها خسارت اقتصادی قابل‌توجهی گزارش نشد.