موفقیت شهرداری نیازمند تعامل و هم افزایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شکوهی صبح یکشنبه در آئین معارفه سرپرست شهرداری بوشهر با تقدیر از تلاش‌های فضل‌الله توسلی در شهرداری بوشهر، اظهار داشت: تاکید ما برای روند کاری سرپرست شهرداری بوشهر، حفظ آرامش در مجموعه شهرداری است.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد تعامل و هماهنگی بین مجموعه شهرداری برای انجام کارها، اضافه کرد: خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان و موفقیت در هر مجموعه نیازمند هماهنگی همه مجموعه است که امیدواریم شاهد ایجاد این روحیه تعامل و همکاری باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر به توانایی‌های فروزانی، سرپرست شهرداری بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: فروزانی از نیروهای جوان، پرکار و فرهیخته شهرداری بوشهر است که عهده دار مسئولیت دشواری شده است که امیدواریم بتواند عملکردی موفق در این زمینه داشته باشد.

وی به نظارت شورای شهر به عنوان نماینده مردم بر کار شهرداری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: امیدواریم در ماه‌های باقی مانده از دوره شورای سوم، شاهد عملکرد خوبی از سوی شهرداری باشیم تا خدمت‌رسانی به مردم به عنوان ولی نعمتان ما به خوبی انجام شود.

شکوهی با بیان اینکه در هر مجموعه‌ای ممکن است تغییراتی وجود داشته باشد، افزود: باید فضایی فراهم کنیم که در زمانی که امکان همکاری وجود ندارد بدون حاشیه و کشاندن حواشی به سطح جامعه، آن را جمع کنیم تا مجموعه به اهداف مورد نظر خود دست یابد.

وی افزود: با درایت شورای شهر بوشهر و همچنین اقدام به‌موقع توسلی که با حضور در شورا به سوالات پاسخ داد و استعفاء کرد، حاشیه‌ای به مجموعه وارد نشد و همین وحدت نظر و همراهی اعضای شورا باعث شده تا استاندار که سابقه کار کردن با شوراهای مختلف را داشته، در جمع مدیران از این وحدت در شورای شهر بوشهر تقدیر کند.

در این آئین محمد ابراهیم فروزانی به عنوان سرپرست شهرداری بوشهر معارفه شد و کار خود را آغاز کرد.