به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامه‌های «فال آخر» به تهیه‌کنندگی اسماعیل حیدری، کارگردانی و نویسندگی حسن ناظر، «چشم‌بند» به تهیه‌کنندگی روح‌الله خوشکام، کارگردانی محمدحسین علیزاده و نویسندگی علی عبادی، «مروارید» به تهیه‌کنندگی علیرضا حاجی‌زاده، کارگردانی خیرالله تقیانی‌پور و نویسندگی علیرضا حاجی‌زاده و خیراله تقیانی‌پور پروانه ساخت دریافت کردند.

همچنین فیلمنامه های «رنگ‌ سکوت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی، کارگردانی محسن بهاری و نویسندگی بهجت شریف اصفهانی و «نبرد حران» به تهیه‌کنندگی حسن علیزاده و میثم نورانی، کارگردانی و نویسندگی حسین میرزامحمدی موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.