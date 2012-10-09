اجرای پنج پروژه شیلاتی در گلستان

به گزارش خبرنگارمهر، جعفر ربیعی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم دومین جشن برداشت میگوی پرورشی و آغاز صید ماهیان خاویاری و استخوانی در دریای خزر گفت: پرورش ماهیان سرد آبی در استخرهای سرد آبی به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار، پیگیری لارو و میگو که بخش پایلوت ان انجام شده و در یسال جاری در مقیاس انبوه آزمایشی انجام شد و سال بعد کار تولید انجام می شود، ایجاد مرکز تکثیر بچه ماهیان خاویاری در مقیاس 500 هزار عدد از مهمترین این پروژه هاست.

وی ادامه داد: از قبل این پروژه ها یک هزار و 500 تن میگو، 2 هزار تن ماهی سردآبی، 500 تن گوشت ماهی خاویاری، 30 تن خاویار ، 200 میلیون قطعه تکثیر لارو و ... به دست آمده است.

ربیعی خاطر نشان کرد: این پروژه ها 70 میلیارد تومان برآورد هزینه شده اند.

وی با اشاره به سایت گمیشان گفت: زیر ساخت های لازم برای یک سایت هزار هکتاری آماده شده است ، برای افزایش این میزان به 4 هزار هکتار نیاز به زیر ساخت های بیشتری است و مباحث محیط زیستی نیز باید تعیین تکلیف شود.

ربیعی یادآور شد: سه کیلومتر از راه دسترسی به سایت نیز هنوز آسفالت نشده است ، تسهیل در وام پرورش دهندگان می تواند کمک زیادی باشد و در کارها تسهیل ایجاد می کند، این حرکت به کندی انجام می شود، در حمل لارو نیز با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

مدیر عامل شرکت جهاد نصر حمزه گفت: این شرکت باقیمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا در دوران دفاع مقدس است که بعد از پایان جنگ شخصیت حقوقی به خود گرفت ، سهام این شرکت در اختیار ایثار گران و خانواده های شهدا قرار گرفت و در استان گلستان نیز یک هزار سهامدار دارد.

وی افزود: جهاد نصر حمزه از سه سال قبل وارد بحث آبزی پروری شد، ایجاد اشتغال پایدار در استان و گمیشان، تربیت جوانان با هدف تقویت خودباوری خصوصا برای ورود به بخش تولید ، تشویق دیگر سرمایه گذاران برای ورود به این بخش و تکثیر فرهنگ جهادی از اهداف شرکت برای ورود به این بخش بود.