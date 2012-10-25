به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب سیرجان گفت: چهار نفر به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مسئولین در فضای مجازی فیس بوک توسط سربازان گمنام امام زمان( عج ) و با حکم قضایی شناسایی و دستگیر شدند و تحقیقات مقدماتی در این خصوص ادامه دارد.

مهدی بخشی افزود : پیش از این در این راستا دستگیری هایی داشتیم که منجر به صدور آرایی شد و متهمینی که دستگیر شده بودند به حبس محکوم شدند.

بخشی در ادامه بیان داشت : در مورد متهمین اخیر نیز تحقیقات مقدماتی در حال انجام است که در هفته های آتی پس از صدور رای، اطلاعات تکمیلی داده خواهد شد.

وی ادامه داد: اقداماتی همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مسئولین و انتشار تصاویری که فاقد حجاب باشند جرم محسوب شده و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.

این مسئول قضایی افزود: کسانی که تا کنون مرتکب چنین افعالی می شدند از این به بعد فعالیت خود را قطع کنند و مواظب باشند که در صورت ادامه فعالیت و شناسایی با آنان برخورد خواهد شد که در این صورت احکام شدیدی در انتظارشان است.

رتبه 25 کرمان در خصوص پرونده های کلاهبرداری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری : از لحاظ پرونده های کلاهبردای استان کرمان در رتبه 25 کشور قرار گرفت.

حمید خالقی گفت: بر اساس آمار، پرونده های کلاهبرداری در دادگستری کرمان دو هزار و 402 فقره بوده و به ازاء هر 100 هزار نفر جمعیت 84 پرونده تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این امر نشان دهنده رشد 10 در صدی این پرونده ها نسبت به سال قبل است.

وی افزود: استان کرمان از لحاظ رشد پرونده ها نسبت به سال قبل در جایگاه 26 کشور قرار دارد.

رسیدگی به 7000 فقره پرونده در حوزه قضایی بافت

رئیس دادگستری شهرستان بافت در جلسه کارکنان اداری و قضایی شهرستان بافت که با حضور رئیس کل دادگستری و معاونین این اداره تشکیل شده بود گفت: در شش ماه نخست سال جاری در حوزه قضایی بافت بیشتر از هفت هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد چهار هزار فقره در دادسرا و سه هزار فقره نیز در محاکم عمومی و انقلاب شهرستان بوده است.

مجید زین الدینی نیا افزود: در این راستا شوراهای حل اختلاف شهرستان نیز به چهار هزار و 500 فقره پرونده رسیدگی کرده و بیش از هزار مورد راهنمایی نیز در واحد ارشاد و معاضدت این اداره صورت پذیرفته است.

این مسئول قضایی کمبود نیروی قضایی و فضای فیزیکی را از عمده مشکلات حوزه قضایی بافت دانست و بیان داشت: با عنایت ویژه رئیس کل دادکستری استان کرمان کمبود کادر اداری شهرستان تا حدودی مرتفع شده است اما کمبود فضای فیزیکی به ویژه در بحث آموزش و برگزاری جلسات احساس می شود.

وی یاد آور شد: با همکاری شهرداری و فرمانداری زمینی برای ساخت دادسرا اختصاص و حصار کشی آن نیز انجام شده است و انتظار می رود با تامین اعتبار و ساخت آن، بخشی از مشکلات کمبود فضای فیزیکی نیز برطرف شود.

کشف 200 لیتر مشروبات الکلی در بافت

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت گفت: در پی افزایش گزارشات دستگیری استفاده از مشروبات الکلی و ایجاد درگیری و جرایم ناشی از مصرف این مواد در شهرستان بافت، ماموران اطلاعات نیروی انتظامی حین گشت زنی و در پی مشکوک شدن به منطقه ای متروکه موفق به کشف کارگاه ساخت و تهیه مشروبات الکلی شدند.

محمد محقق افزود: این فرد با انتخاب یکی از محلات متروکه و قدیمی به تهیه و تولید مشروبات الکلی و سپس توزیع آنها توسط پیک اقدام می کرده است.

دادستان بافت، از مردم خواست با مشاهده موارد مشکوک بویژه در نقاط کور، قدیمی و متروک شهر یا روستاها موارد را به نیروی انتظامی اطلاع دهند.

