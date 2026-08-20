سرمایه بانک پارسیان به ۵۰ همت رسید/ واکنش بازار به عملکرد پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، مدیرعامل بانک پارسیان با تشریح آخرین وضعیت مالی و عملکردی این بانک، از اصلاح زیان انباشته، افزایش سرمایه، بهبود عملکرد عملیاتی و رشد منابع و تسهیلات خبر داد و گفت: پیریزی آینده بانک در حوزه خدمترسانی است و این رویکرد را فراتر از سود و تسهیلات، به عنوان یک هدف قطعی و ارزشمند برای عموم مردم و نه فقط مشتریان بانک تعریف کردهایم.
یحیی فروتن در نشست خبری عصر روز گذشته که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد،ضمن تبریک این روز به اصحاب رسانه، از تلاشها و نقش مؤثر خبرنگاران در اطلاعرسانی، آگاهیبخشی و انعکاس مسائل اقتصادی و بانکی کشور قدردانی کرد و با تشریح آخرین وضعیت، عملکرد و برنامههای بانک پارسیان، به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد.
مدیر عامل بانک پارسیان در ابتدا با بیان این که بخشی از شرایط و فشارهای ناشی از جنگ طی یکسال و نیم گذشته به حوزه اقتصادی و به تبع آن نظام پولی و بانکی کشور منتقل شده است، افزود: فشارها و تحولات سالهای اخیر، نشاندهنده اهمیت و اثرگذاری جمهوری اسلامی است و مردم ایران با هوشیاری و آگاهی این شرایط دشوار را پشت سر گذاشتهاند.
فروتن با اشاره به سابقه فشارها و دشمنی ها علیه ایران اظهار کرد: فشارها و موانع ایجادشده در مسیر توسعه ایران تنها به بعد از انقلاب محدود نمیشود و پیش از انقلاب نیز در حوزههای سیاسی و اقتصادی وجود داشته است، اما پس از انقلاب و استقرار حکومت اسلامی، این تقابل آشکارتر و در قالب تحریمها و فشارهای اقتصادی ادامه پیدا کرد.
جایگاه تعیینکننده نظام بانکی در اقتصاد ایران
مدیرعامل بانک پارسیان در ادامه با اشاره به اهمیت حوزه پولی و بانکی گفت: حوزه پولی، زاییده شرایط امروز نیست، بلکه حاصل شرایطی است که طی سالیان سال پشت سر گذاشتهایم. بنابراین اگر شرایط پولی و بانکی کشور در دهههای گذشته را مورد بررسی قرار ندهیم، شاید نتوانیم شرایط امروز را بهدرستی درک و تحلیل کنیم. وی افزود: بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور به نظام بانکی متکی است و از این رو، بانکها نقشی مهم و تعیینکننده در فعالیتهای اقتصادی کشور دارند. همین جایگاه موجب شده مسائل پولی و بانکی حساس و مورد توجه طیف گستردهای از فعالان اقتصادی، بنگاهها، سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی و همچنین مردم قرار گیرد، چراکه پیامدهای تحولات این حوزه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی و فعالیتهای اقتصادی جامعه اثر میگذارد.
رسانهها نقش مهمی در شفافسازی مسائل بانکی دارند
فروتن در ادامه با اشاره به ارتباط این حساسیت با فعالیت رسانهها گفت: طبیعتاً این حساسیت به حوزه رسانه و اطلاعرسانی نیز رسیده است و در این حوزه شاهد هستیم که تعداد قابل توجهی از اصحاب رسانه به شکل قوی، حرفهای و کارآمد وارد حوزه پولی و بانکی شدهاند.
وی افزود: خبرهایی که منتشر میشود و مطالبی که در رسانهها درج میشود، نشاندهنده همین توجه و اهتمام است و معتقدم این موضوع به اندازه خود قابل تقدیر است.
فروتن با اشاره به تخصص خبرنگاران حوزه اقتصادی و بانکی اظهار کرد: اگر بخواهیم افرادی را که در حوزه پولی و بانکی فعالیت خبری دارند ارزیابی کنیم، از این جهت که هم در حوزه خبر دارای توانایی حرفهای هستند و هم طبیعتاً باید اشرافی بر حوزه پولی و بانکی داشته باشند، این اشراف به اندازهای هست که بتوان به آن اتکا کرد.
وی تصریح کرد: در کنار این توانمندی، طبیعتاً برخی خلأها نیز در رسانهها وجود دارد، برخی خبرها ممکن است ناقص باشد، بعضی موضوعات ممکن است به دلیل محدودیت ها مجال، امکان تشریح کامل پیدا نکند و بخشی از اخبار نیز طبیعتاً نیازمند پاسخ، تشریح و توضیح است.
مدیرعامل بانک پارسیان خاطرنشان کرد: اگر این موارد را در کنار یکدیگر قرار دهیم، میتوانیم فضای روشن، شفاف، مفید و قابل اتکایی برای مردم و استفادهکنندگان از اطلاعات اقتصادی و بانکی فراهم کنیم.
بانک پارسیان مسیر اصلاحات ساختاری و مالی را طی کرده است
وی در ادامه با اشاره به عملکرد بانک پارسیان توضیح داد: پارسیان،جزو نخستین بانکهای خصوصی کشور است که فعالیت خود را آغاز کرد و پس از تأسیس نیز جذب نیروی انسانی، آموزش کارکنان، ایجاد شعب و فعالیتهای بانکی خود را توسعه داد.
وی اظهار کرد: خوشبختانه از ابتدا یک مجموعه منسجم، خوب و خوشنام در کشور شکل گرفت و امروز که تقریباً در آستانه بیستوپنجمین سالگرد تأسیس بانک پارسیان قرار داریم، بخش عمدهای از این ویژگیها همچنان حفظ شده است.
وی با اشاره به مشکلاتی که در سالهای گذشته برای این بانک ایجاد شد،گفت: مانند بسیاری از بانکها، مشکلاتی در حوزه تسهیلات برای بانک پارسیان نیز به وجود آمد،چند پرونده مشخص، بانک را با مشکلاتی مواجه کرد و چند پرونده معروف نیز در اوایل دهه ۱۳۹۰ رسانهای شد.
وی افزود: این موارد وجود داشته و دارد و طبیعتاً مسیر حقوقی، قضایی و قانونی خود را طی میکند و باید در همین مسیر به سرانجام برسد.
فروتن در خصوص وضعیت مالی بانک در سالهای گذشته اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در بانک حاکم بود، پارسیان در چند سال گذشته با زیان انباشته مواجه شد، البته بخشی از این زیان انباشته، زیان انباشته دفتری بود.
اصلاح زیان انباشته با فروش بخشی از داراییها
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: بر همین اساس، در سال ۱۴۰۳، پس از بررسیهایی که توسط مدیران وقت بانک و ناظران انجام شد، تصمیم گرفته شد بخشی از داراییهای بانک به فروش برسد تا ارزشی که در این داراییها و سرمایه بانک ایجاد شده بود، در حسابها منعکس شود.
وی افزود: خوشبختانه با فروش این سرمایهگذاریها، زیان انباشته بانک در سال ۱۴۰۳ اصلاح شد و در پایان سال ۱۴۰۳ صورتهای مالی بانک که در سالهای قبل حاوی زیان انباشته بود، برگشت و به سود انباشته تبدیل شد.
فروتن تصریح کرد: بر اساس همان عدد منفی، نسبت کفایت سرمایه بانک نیز منفی شده بود و برخی شاخصها با مشکل مواجه بودند، اما با این تغییرات، وضعیت شاخصها اصلاح شد و عدد کفایت سرمایه بانک مثبت شد.
سرمایه بانک پارسیان به ۵۰ همت رسید
وی این اصلاحات را زمینهساز اقدامات اساسی بانک در سال ۱۴۰۴ دانست و گفت: یکی از اقدامات مهمی که در سال گذشته دنبال شد، افزایش سرمایه بانک بود. افزایش سرمایه هم میزان سرمایه بانک را بالا میبرد و هم به اصلاح نسبت کفایت سرمایه کمک میکرد. این افزایش سرمایه از سال ۱۴۰۴ تا امروز در سه مرحله انجام شده و سرمایه بانک خوشبختانه به ۵۰ همت رسید.
وی ادامه داد: خوشبختانه ارزش سهام بانک نیز حفظ شد و اکنون زمینه فراهم است تا مرحله ی بعدی افزایش سرمایه را نیز انجام دهیم.
فروتن با اشاره به ظرفیت بانک برای افزایش سرمایه بیشتر گفت: علاوه بر این، در صورتهای مالی بانک ظرفیت افزایش سرمایه بیشتری نیز وجود دارد که آن را به عنوان یکی از شاخصهای مهم بانک دنبال خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: هرچه سرمایه بانک افزایش پیدا کند، قدرت بانک نیز بیشتر میشود و بانک میتواند قدرتمندتر فعالیت کند.
بر همین اساس مدیرعامل بانک پارسیان در ادامه با اشاره به اصلاحات انجامشده در ساختار هزینهای بانک در سال ۱۴۰۴ گفت: بخشی از هزینههایی که به دلیل شرایط خاص سالهای گذشته به تعویق افتاده یا امکان اصلاح آنها فراهم نشده بود، در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت.
فعالیت عملیاتی بانک پارسیان در مسیر رشد قرار گرفت
فروتن تصریح کرد: در پی این اقدامات، عملکرد بانک در حوزه رشد منابع، پرداخت تسهیلات و فعالیتهای اقتصادی در سال ۱۴۰۴ بهبود یافت و ارقام این بخشها بهصورت مستمر روندی صعودی داشت.
وی افزود: فعالیتهای اصلی و عملیاتی بانک که در سالهای گذشته با چالشهایی مواجه بود، در سال گذشته وارد مسیر مثبت شد و آثار این تغییرات در ماههای پایانی سال نیز در عملکرد بانک نمایان شد.
مدیرعامل بانک پارسیان تصریح کرد: این روند در سال جاری نیز از ابتدای سال ادامه داشته و فعالیتهای عملیاتی بانک همچنان در مسیر رشد قرار دارد. امیدواریم تداوم این روند، در پایان سال ۱۴۰۵ آثار خود را به شکل مطلوبتری در صورتهای مالی بانک نشان دهد.
واکنش مثبت بازار سرمایه به عملکرد پارسیان
وی با اشاره به روند ارزش سهام بانک پارسیان گفت: ما بازار را هوشمند و حساس میدانیم. اگر امروز عدد و رقم ارزش سهام بانک را در بازار مشاهده کنید، میبینید که روند مثبتی دارد و حتی در مقایسه با برخی بانکها نیز عملکرد مناسبی داشته است.
فروتن افزود: به نظر من این موضوع ناشی از هوشیاری بازار نسبت به اعداد و ارقام و عملکرد بانک است. پیام مثبتی که از فعالیتهای بانک دریافت میشود، باعث شده ارزش سهام بانک رشد کند.
وی ادامه داد: حتی آن نگرانی که برخی مراجع نظارتی درباره احتمال افت ارزش سهام بانک پس از افزایش سرمایه داشتند، به شکل جدی محقق نشد. بعد از افزایش سرمایه، یک افت مختصر و طبیعی به دلیل افزایش تعداد سهام اتفاق افتاد، اما این افت محدود بود و پس از آن دوباره روند رشد ارزش سهام بانک آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
خدمترسانی به مردم از مبانی اصلی بانک پارسیان است
مدیرعامل بانک پارسیان در ادامه با اشاره به رویکرد این بانک در برنامهریزیهای آینده اظهار کرد: بانک پارسیان از بانکهای خوشنام کشور است و یکی از مبانی که برای مدیران و همکاران تعریف کردهایم ، سرمایهگذاری و پیریزی آینده بانک در حوزه خدمترسانی است.
وی افزود: ما حوزه خدمترسانی را فراتر از بحث سود، تسهیلات و موضوعات مشابه، به عموم مردم و نه فقط مشتریان بانک، به عنوان یک هدف قطعی و ارزشمند تعریف کردهایم.
تداوم خدمترسانی بانک پارسیان در شرایط جنگی
فروتن، با اشاره به عملکرد بانک پارسیان در جریان جنگ اخیر گفت: در این دوره، بهویژه در روزهای اوج جنگ، تلاش کردیم با وجود محدودیتها، روند ارائه خدمات بانکی به مردم و مشتریان بدون وقفه ادامه پیدا کند.
وی افزود: در این مدت، ضمن حفظ و تداوم فعالیتهای بانکی، تلاش کردیم دامنه خدمت رسانی را نیز توسعه دهیم و اجازه ندهیم شرایط حاکم بر کشور مانع از انجام وظایف بانک در قبال مردم شود.
مدیرعامل بانک پارسیان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات مورد توجه و تقدیر مشتریان و همچنین مراجع نظارتی قرار گرفت و بانک پارسیان تلاش کرد در هر حوزهای که مسئولیت خدمترسانی به مردم را بر عهده داشت، حضوری فعال و مؤثر داشته باشد.
برنامههای بانک برای سال ۱۴۰۵
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به برنامههای پیشروی بانک گفت: برنامههای دیگری نیز در بانک در حوزه نیروی انسانی، هزینهها و درآمدها، منابع و مصارف تعریف شده است.
وی افزود: ابتدا این برنامهها را برای سال ۱۴۰۵ برنامهریزی و ابلاغ کردیم و برای یک دوره بلندمدتتر نیز در حال تدوین برنامه هستیم.
فروتن اظهار امیدواری کرد تا بتوانیم بانک پارسیان را که همواره بانک خوشنامی بوده و جایگاه برجستهای در شبکه بانکی کشور دارد، با همکاری همه همکاران و مجموعه بانک به جایگاه عالیتری برسانیم.
پرداخت دهها هزار فقره تسهیلات بدون مراجعه به شعب
مدیرعامل بانک پارسیان، در ادامه این نشست در پاسخ به پرسشی درباره بانکداری دیجیتال و توسعه خدمات غیرحضوری بانک گفت: در حوزه بانکداری دیجیتال و توسعه خدمات غیرحضوری، پیشرفتهای خوبی در بانک پارسیان انجام شده است و امروز ابزارهای دیجیتال و غیرحضوری بانک سهم بسزایی در امور بانکی دارند.
وی افزود: یکی از این ابزارها، «پارسوام» است که از طریق آن دهها هزار فقره تسهیلات بدون مراجعه افراد به شعبه پرداخت شده است.
فروتن ادامه داد: توسعه این حوزه همچنان در دستور کار بانک قرار دارد و در حال گسترش خدمات غیرحضوری هستیم.
وی تصریح کرد: نسخه جدید همراهبانک پارسیان از توانمندیهای هوش مصنوعی نیز برخوردار است و این قابلیتها در راستای توسعه بانکداری غیرحضوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
فروتن همچنین از در دست تدوین بودن یک سامانه بانکی پیشرفتهتر خبر داد و گفت: علاوه بر خدمات موجود، یک سیستم بانکی پیشرفتهتر و تقریباً کاملاً غیرحضوری نیز در حال تدوین است که طی ماههای آینده به مجموعه خدمات بانک اضافه خواهد شد.
حمایت پارسیان از بنگاههای آسیبدیده از جنگ
همچنین در ادامه این نشست، مدیر عامل بانک پارسیان در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات این بانک برای عبور از شرایط سخت اقتصادی و حمایت از بنگاههای آسیبدیده از جنگ توضیح داد: تلاش ما در بانک پارسیان بر این است تا به بنگاههای آسیبدیده کمک کنیم و این موضوع را به عنوان یک رسالت مورد توجه قرار دادهایم.
وی افزود: از این رو یکی از موضوعاتی که از همان ابتدا جنگ در بانک آغاز شد، برنامهریزی برای حمایت از مجموعههایی بود که در جنگ آسیب دیده اند و در این خصوص جلسات مستمری با معاونان و مدیران بانک برگزار شد و نکات مختلفی استخراج و در نهایت یک برنامه ارائه خدمات بدین منظور تهیه و در اختیار شعب قرار گرفت.
افزایش مطالبات سررسید گذشته؛ بخشی از تبعات شرایط فعلی اقتصادی و جنگ
فروتن با اشاره به افزایش مطالبات سررسید گذشته در شبکه بانکی گفت: در شرایط فعلی کشور، افزایش این مطالبات تا حدودی قابل انتظار است، چراکه وقوع جنگ و آسیبدیدن برخی بنگاههای اقتصادی میتواند روند فعالیت و تولید آنها را مختل کند و مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه یا امکانات تولید، در نهایت بر توان بازپرداخت تسهیلات اثر بگذارد.
وی افزود: بخشی از این مشکلات ممکن است خودرا در قالب مطالبات سررسید گذشته نشان دهد و از این منظر، افزایش این مطالبات را باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بنگاهها مورد ارزیابی قرار داد.
مدیرعامل بانک پارسیان خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای بانک در همراهی با واحدها و بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ، مساعدت و همکاری در فرآیند بازپرداخت مطالبات و تسهیلات است تا این بنگاهها بتوانند با عبور از شرایط دشوار، فعالیت اقتصادی خود را از سر گرفته و تعهدات بانکیشان را نیز مدیریت کنند.
داراییهای قابل توجهی از پروندههای حقوقی در اختیار بانک پارسیان قرار گرفته است
فروتن، در پاسخ به پرسش دیگری درباره سرنوشت یکی از پروندههای حقوقی مهم بانک گفت: در مورد این پرونده، از نظر مبانی و اصول حسابداری، بانک در گزارشگری محدودیتهایی دارد و به همین دلیل ممکن است نتیجه اقدامات حقوقی و قضایی انجامشده در مورد این پرونده، به شکل یک عدد مشخص در صورتهای مالی مشاهده نشود.
وی افزود: در مورد این پرونده، داراییهای قابل توجهی در اختیار بانک قرار گرفته است.
فروتن تصریح کرد: این پرونده در حال جمعبندی است، اما تا زمانی که مراحل پرونده به صورت کامل جمعبندی و مختومه نشود، از نظر اصول حسابداری اجازه ثبت این داراییها در حسابهای بانک را نداریم.
وی با بیان این که این پرونده در حال حاضر در مراحل پایانی و در مرحله اجرای احکام قرار دارد، خاطرنشان کرد: البته در مرحله اجرای احکام نیز ممکن است اتفاقی رخ دهد که فرآیند را طولانیتر کند و ما در حال حاضر نمیتوانیم زمان دقیقی برای پایان کامل این پرونده اعلام کنیم.
درآمدهای عملیاتی بانک در مسیر سودآوری قرار گرفته است
مدیرعامل بانک پارسیان همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر جهش درآمدهای عملیاتی بانک در تیرماه و اینکه آیا این روند در ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت ؟ گفت: با همتی که همکاران در بانک داشتهاند و اتفاقاتی که طی سه تا چهار ماه پایانی سال گذشته در بانک رخ داد، مسیر فعالیتهای عملیاتی بانک تغییر کرده و این بخش در مسیر سودآوری قرار گرفته است.
وی افزود: امیدواریم این روند در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند و در پایان سال، عدد قابل توجهی به عنوان سود عملیاتی در حسابهای بانک شناسایی شود.
هدفگذاری برای کفایت سرمایه ۹ تا ۱۰ درصدی
مدیرعامل بانک پارسیان در ادامه درباره نسبت کفایت سرمایه بانک و برنامه این مجموعه برای رسیدن به استانداردهای موردنظر اظهار کرد: نسبت کفایت سرمایه بانک در پایان سال ۱۴۰۴ و پس از اصلاحات انجامشده، به حدود ۷.۲ درصد رسید.
وی افزود: همانطور که میدانید حداقل استاندارد نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد است، بنابراین در حال حاضر تنها حدود هشتدهم واحد درصد با این استاندارد فاصله داریم.
فروتن با اشاره به برنامه بانک برای بهبود این شاخص گفت: برنامه ما این است که نسبت کفایت سرمایه را تا پایان سال ۱۴۰۵ نهتنها به حداقل استاندارد ۸ درصد برسانیم، بلکه امیدواریم بتوانیم آن را به محدوده ۹ تا ۱۰ درصد افزایش دهیم.
ایفای مسئولیت اجتماعی پارسیان از مسیر تسهیلات تکلیفی و حمایتهای مستقیم دنبال میشود
مدیرعامل بانک پارسیان، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات بانک در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و برنامه این بانک برای توسعه این اقدامات اظهار کرد: در حوزه مسئولیتهای اجتماعی، دو حوزه اصلی را مورد توجه قرار دادهایم.
وی افزود: یکی از این حوزهها به تسهیلات تکلیفی بازمیگردد. بخشی از منابع بانک به منابع ارزانقیمت اختصاص دارد و هرچه بانک در جذب منابع ارزانقیمت موفقتر عمل کند، متناسب با آن، بانک مرکزی و دولت نیز تکالیفی را برای بانکها تعیین و ابلاغ میکنند که باید نسبت به پرداخت آنها اقدام شود.
فروتن تصریح کرد: بنابراین تلاش بانک در این حوزه را نیز میتوان در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی ارزیابی کرد، چراکه بانک پارسیان علیرغم محدودیتها و شرایط موجود، بخش قابل توجهی از این تکالیف را در حوزههای مختلف و با عناوین گوناگون انجام داده و همچنان در حال ایفای نقش است.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: در کنار این موضوع، بخش کوچکتری نیز وجود دارد که بانک به صورت مستقیم و تحت عنوان مسئولیت اجتماعی هزینه میکند.
وی توضیح داد: برای این منظور، هر سال بودجهای در مجمع عمومی بانک تصویب میشود تا بانک بتواند در مواردی که نیاز اجتماعی وجود دارد، به صورت مستقیم ایفای نقش کند.
فروتن خاطرنشان کرد: این بخش نیز طبیعتاً بخشی از الزامات و اقتضائات فعالیت یک مجموعه اقتصادی و اجتماعی است و بانک تلاش میکند در این زمینه نیز نقش خود را به شکل مناسبی ایفا کند.
سه محور اصلی پارسیان برای کنترل مطالبات غیرجاری
مدیرعامل بانک پارسیان در پاسخ به سوال دیگری درباره مطالبات غیرجاری و برنامه بانک برای کنترل و کاهش این مطالبات گفت: در حوزه مطالبات غیرجاری، سه محور فعالیت را تعریف کردهایم.
وی افزود: نخستین محور، کنترل مطالبات غیرجاری از زمان پرداخت تسهیلات است. در این بخش، موضوعاتی مانند اعتبارسنجی، شناخت مشتریان و نحوه تعامل با آنها مورد توجه قرار میگیرد.
وی ادامه داد: محور دوم، مربوط به مطالبات غیرجاری موجود است. در این بخش نیز دو مسیر را دنبال میکنیم، بخشی از مطالبات که بیشتر در سطح خرد قرار دارند، از طریق شعب و ساختارهای داخلی بانک پیگیری میشوند.
مدیرعامل بانک پارسیان افزود: بخش دیگری از مطالبات نیز وارد فرآیند حقوقی شده و برای آنها پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده است که این موارد نیز از مسیر حقوقی بانک در حال پیگیری است.
فروتن با اشاره به سیاست بانک در وصول مطالبات گفت: سیاست بانک این است که در این زمینه به شکل منطقی پیش برویم. اگر زمینهای وجود داشته باشد که با همکاری مراجع قضایی، موضوع حتی پیش از پایان کامل فرآیند قضایی حلوفصل شود و در عین حال صرفه و صلاح بانک نیز در آن لحاظ شود، این موضوع را مورد توجه قرار میدهیم.
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