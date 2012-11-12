بزرگترین عملیات مبارزه با قاچاق سوخت در منطقه گچین با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای بزرگترین عملیات مبارزه با قاچاق سوخت در منطقه گچین شهرستان بندرعباس خبر داد و اظهار داشت: بزرگترین عملیات مبارزه با قاچاق سوخت در منطقه گچین شهرستان بندرعباس با موفقیت انجام شد و طی این عملیات ظرفیت کامل نگه داری و انتقال سوخت قاچاق در این منطقه از بین رفت.

وی با بیان اینکه گچین یکی از آلوده ترین نقاط هرمزگان به قاچاق سوخت محسوب می شود، عنوان کرد: در این عملیات گسترده 40 مخزن بتونی زیرزمینی و دفنی سوخت و همچنین 400 مخزن فایبرگلاس و فلزی نگه داری سوخت در مجموع با ظرفیت نگه داری چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق در منطقه گچین کشف و منهدم شد.

فرماندار بندرعباس افزود: طی این عملیات، دو میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف که یک میلیون لیتر آن به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان منتقل و مابقی نیز به علت عدم شرایط انتقال منهدم شدند.

مرادی تصریح کرد: همچنین در این عملیات 200 پمپ تخلیه گازوئیل، 20 دستگاه خودروی حمل سوخت قاچاق، 30 حلقه لوله 100 متری انتقال سوخت و 10 دستگاه موتور سیکلت نیز از قاچاقچیان کشف و چهار نفر از قاچاقچیان سوخت نیز دستگیر شدند.

وی ادامه داد: همچنین بخش زیادی از اراضی دولتی که به تصرف قاچاقچیان درآمده و برای نگه داری سوخت قاچاق استفاده می شد نیز طی این عملیات رفع تصرف شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان بندرعباس اجرای این عملیات را یکی از مصوبات شورای تامین شهرستان بندرعباس عنوان کرد و گفت: این عملیات با مصوبه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شورای تامین شهرستان بندرعباس و توسط نیروهای انتظامی با موفقیت انجام شد.

مرادی همچنین از اجرای عملیاتهای دیگری برای مبارزه با قاچاق سوخت خبر داد و افزود: در مراحل بعدی عملیاتهای بزرگ دیگری برای مبارزه با قاچاق سوخت در مناطقی همچون بوستانو، کلمهتری، حسن لنگی و جلابی اجرا خواهد شد.