سه طرح بهداشتی درمانی در جاسک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حسین پور ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح سه طرح بهداشتی در شهرستان جاسک با اشاره به بهره برداری ازاین طرحها افزود: برای راه اندازی این سه طرح یک میلیارد و200میلیون ریال از اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی استان هزینه شده است.

وی در ادامه افزود: درسه ماهه امسال دومیلیارد و 500میلیون ریال به بخش بهداشت این شهرستان برای خرید تجهیزات و هزینه طرح پزشک خانواده پرداخت شد.

رئیس مرکز بهداشت استان هرمزگان با اشاره به افزایش شاخص های بهداشتی درمانی در شهرستان جاسک گفت:درکنترل بیماریهای واگیر خوشبختانه جاسک شاخصهای رو به رشد داشته و در بحث مالاریا، کمتر از سه سال آمار مالاریا که بیش از دو هزار مورد بود به کمتر از 34مورد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: پوشش هایپوتیروئیدی ، افزایش درصد زایمان ایمن ، افزایش مراقبتهای دوران بارداری ،کاهش مرگ مادران باردار در این شهرستان چشمگیر است.

حسین پور یاد آورشد:همچنین توسعه بیمارستان جاسک از 32 تختخوابی به 64 تخخوابی، ایجاد چهار پایگاه اورژانس بین جاده ای، ساخت مرکز بهداشتی درمانی پیوشک، تجهیز آزمایشگاه مراکز بهداشتی درمانی و... از برنامه های دانشگاه به منظور ارتقا سلامت در این شهرستان است.