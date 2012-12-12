صدور 7 حکم جدید در پرونده فساد بانکی بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا غیر از 5 حکم جدید، حکم دیگری صادر شده و آیا مجازات اعدام هم برای متهمان جدید صادر می شود، گفت: تاکنون چندین دادگاه برگزار شده و 7 حکم هم صادر شده است.

وی افزود: در این احکام بیشتر حبس و جریمه لحاظ شده و حکم اعدام و حبس ابد نداریم.

سراج در خصوص پرونده روزنامه مغرب و تهران کاریکاتور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، گفت: مغرب خود توقیفی کرد و فعلا تا روشن نشدن تکلیف مدیر مسئول منتشر نمی شود و هیات نظارت هم آن را متخلف اعلام کرد. در مورد تهران کاریکاتور هم چنین است.