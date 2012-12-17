قرار دانشجویان با شهاب مرادی در دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه سی و دومین جلسه از دوره دوم این کلاس بود که به همت شهاب مرادی در بیرون دانشگاه شروع شده است. به هر حال در روز برفی یکشنبه که مدارس چند منطقه از تهران تعطیل شده بود و دانشگاه هم کمی تق و لق، کلاس مجردها به دعوت نهاد نمایندگی رهبری و با استقبال چشم گیر دانشجویان در دانشگاه تهران برگزار شد.



دانشجویان حدود نیم ساعت قبل از شروع مراسم در سالن حاضر هستند. به رسم اکثر کلاس های او، سوره یس تلاوت می شود. چند دقیقه تا پایان قرائت قرآن باقی مانده است و او در لابی دانشکده به سوال چند نفر پاسخ می دهد و وارد سالن می شود. سالن مملو از جمعیت است و حتی تعدادی از آقایان تا روی سن و کنار صندلی او هم نشسته اند. حجاب دخترخانم ها عموما بسیار خوب است و سالن را کاملا زنانه مردانه کرده اند.پس از توضیح مختصری درباره مناسبت های ماه صفر به سراغ موضوع اصلی جلسه می رود: جوانی؛ فصل قرار و بی قراری.





تعدادی از خانم ها پشت میکروفون خودشان و تعدادی از آقایان هم پشت میکروفون می ایستند و به نوبت صحبت می کنند. هر یک از بی قراری هایشان می گویند، نگرانی های متنوعی که بی قراری هایی را نسبت به آینده، تحصیل، انتخاب هایشان ایجاد کرده. بچه ها با آرامش و راحتی درددل می کنند و او به دقت گوش می کند گاهی یادداشت می کند و از تک تک آنها سوالاتی می کند تا ریشه بی قراری را دقیق متوجه شویم. و همه درگیر بحث می شوند و مباحث مفصلی از بی قراری های به جا، طبیعی و حتی مقدس تا بی قراری های نابجا، القایی و حتی مرضی بیان می شود و ذهن همه را درگیر می کند.



شهاب مرادی در ادامه ضمن بیان تقسیم بندی بی قراری های ممدوح و مذموم نکاتی را در باب نقش عقل در مدیریت آنها بیان می کند. صحبت از قرارهایی است که اگر در فصل جوانی با خود گذاشته نشود، بی قراری های آزاردهنده تمامی ندارند.می گوید که یک قرار و تعهد با خود، در شرایط سلامت، موجب قرار و آرامش می شود. و همه جوان ها باید بتوانند با تنظیم این قرارها، زندگی خود را از بی قراری های مذموم خارج کنند. این تصمیم ها هم می تواند در شیوه های عمومی زندگی و هم در امور جزئی گرفته شود، که مجموع اینها، سبک زندگی فرد را خواهد ساخت.



اهالی کلاس وقتی از نکته ای به وجد می آیند با عبارت "صحیح است" همراهی می کنند. این روش جالب و کمی نوستالژیک جایگزین "کف زدن" در دو ماهه ی محرم و صفر است.





از آغاز کلاس حدود دوساعت گذشته؛ با نشاط و خنده و البته کمی هم گریه، اما سرشار از صمیمیت و تفکر. به نظرم این فرصتی برای تامل در رفتارها و هیجانات و احساسات خودمان است. اما نکته جالب این است که تامل مرا از همراهی با کلاس باز نمی داشت. جای شما خالی بود.



تازه بحث گل انداخته که هنگام اذان مغرب می شود و نکات بیشتری از این موضوع باقی می ماند که استاد ادامه بحث را به جلسه بعدی "کلاس مجردها" در سالن ایوان شمس موکول می کند.



به نظر می رسد این کلاس مدل ابتکاری و کاملا عملیاتی "کرسی های آزاد اندیشی" است. فضایی تربیتی و مشاوره ایی که دانشجویان در آن "بحث آزاد" و "گفتگوی محترمانه" را برای بیشتر و بهتر دانستن تجربه و تمرین می کنند. کلاسی پویا که برای تشکیل آن هیچ هزینه ای برای هیچ طرفی لازم نیست و اگر در هر شهر یک استاد دلسوز فقط نیم روز خود را در هفته، رایگان در اختیار جوانان تشنه و مشتاق شهرش قرار دهد، نیازی به صرف بودجه های آن چنانی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام دوره سوم کلا مجردهای حجت الاسلام شهاب مرادی در اواسط دیماه به صورت محدود در یک فرصت 24 ساعته از طریق وب سایت وی انجام می شود. این دوره نیز مانند سایر دوره‌های عمومی شهاب مرادی رایگان است.