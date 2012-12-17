  1. ورزش
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۹

نقل و انتقالات نیم فصل/

میلاد زنیدپور به تیم فوتبال پیکان پیوست

میلاد زنیدپور به تیم فوتبال پیکان پیوست

بازیکن پیشین تیم فوتبال سپاهان با دریافت رضایت نامه از این باشگاه، برای نیم فصل دوم لیگ برتر با پیکان تهران قرارداد امضا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد زنیدپور که سابقه بازی در تیم های راه آهن و داماش گیلان را نیز در کارنامه اش دارد، در نیم فصل اول دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر نتوانست عملکرد قابل قبولی در سپاهان داشته باشد و به همین خاطر در فهرست مازاد این تیم قرار گرفت.

هافبک چپ پای فوتبال ایران که سابقه حضور در اردوی تیم ملی را نیز دارد، پس از دریافت رضایت نامه اش از اصفهانی ها، امروز دوشنبه با مسئولان باشگاه پیکان به توافق رسید تا نیم فصل دوم را برای این تیم به میدان برود. این در حالی است که روح الله سلطانی با دریافت رضایت نامه از تیم پیکان جدا شد.

کد مطلب 1768931

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها