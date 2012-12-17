میلاد زنیدپور به تیم فوتبال پیکان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد زنیدپور که سابقه بازی در تیم های راه آهن و داماش گیلان را نیز در کارنامه اش دارد، در نیم فصل اول دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر نتوانست عملکرد قابل قبولی در سپاهان داشته باشد و به همین خاطر در فهرست مازاد این تیم قرار گرفت.

هافبک چپ پای فوتبال ایران که سابقه حضور در اردوی تیم ملی را نیز دارد، پس از دریافت رضایت نامه اش از اصفهانی ها، امروز دوشنبه با مسئولان باشگاه پیکان به توافق رسید تا نیم فصل دوم را برای این تیم به میدان برود. این در حالی است که روح الله سلطانی با دریافت رضایت نامه از تیم پیکان جدا شد.