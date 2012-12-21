صبای قم از نفت و گاز یک امتیاز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین هفته از دور برگشت بازی های مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر رده سنی نوجوانان فوتبال باشگاه‌های کشور امروز برگزار شد و طی آن تیم‌های لیگ برتر در چندین مسابقه حساس برابر یکدیگر قرار گرفتند که یکی از این بازی ها جدال تیم های صبای قم و نفت و گاز گچساران بود که با نتیجه مساوی به پایان رسید.



در حالی که تیم‌های شرکت کننده در مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور در چهار گروه دیدارهای مرحله مقدماتی را برگزار می‌کنند تا چهره صعود کننده‌ها به مرحله نهایی مشخص شود، صبای قم در دیدار خارج از خانه مقابل تیم فوتبال نوجوانان نفت و گاز گچساران صف آرایی کرد و در این دیدار به دومین تساوی خود در لیگ برتر این فصل دست یافت.



بر اساس برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ آزادگان متولی برگزاری این رقابت‌ها، تیم‌های فوتبال نوجوانان صبای قم و نفت و گاز گچساران در نهمین هفته لیگ برتر نوجوانان باشگاه‌های کشور در شهر گچساران به دیدار یکدیگر رفتند که این دیدار سه بر سه مساوی شد.



صبای قم در حالی در چهارمین مسابقه خارج از خانه خود از فصل جاری مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور برابر تیم فوتبال نوجوانان نفت و گاز گچساران به تساوی رسید که از هشت بازی قبل خود سه پیروزی، یک تساوی و چهار باخت کسب کرده بود.



شاگردان حامد بختیاری زاده در تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در هفته نخست رقابت‌ها در مجموعه ورزشی تختی اهواز میهمان تیم فوتبال استقلال اهواز بودند که در پایان موفق نشدند به امتیازی برسند و با سه گل مغلوب تیم استقلال اهواز شدند



این در حالی است که صبایی‌ها در هفته دوم در خانه نخستین میزبانی لیگ برتر این فصل را در جدال با تیم فوتبال نوجوانان نفت و گاز گچساران برگزار کردند و در نهایت با نتیجه سه بر دو موفق به شکست تیم میهمان شدند و به سه امتیاز دست پیدا کردند.



در سومین هفته از دور رفت مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور نیز صبای قم در ورزشگاه ملت اصفهان میهمان تیم فوتبال نوجوانان ذوب آهن اصفهان بود و در پایان به شکست سه بر یک تن داد.



فوتبالیست‌های نوجوان و آینده دار صبای قم در هفته چهارم رقابت ها در خانه خود برابر تیم فوتبال نوجوانان شهرداری اندیمشک و در دیداری خانگی در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم با نتیجه دو بر یک صاحب برتری شدند و دومین پیروزی کسب کردند.



در هفته پنجم این مسابقات تیم فوتبال نوجوانان صبای قم باید به اهواز می رفت تا در مقابل تیم نوجوانان فولاد خوزستان به میدان برود که این دیدار به دلیل نرفتن صبایی ها به اهواز به برتری سه بر صفر تیم فوتبال نوجوانان فولاد ثبت شد.



در هفته ششم این مسابقات صبای قم در مقابل تیم حافظ شیراز به تساوی یک بر یک رسید و یک امتیاز ارزشمند از این بازی خارج از خانه کسب کرد و در هفته هفتم و پایانی دور رفت توانست تیم فوتبال نوجوانان صنعت نفت آبادان را شکست بدهد و سه امتیاز را کسب کند.



صبای قم در هفته نخست از نیم فصل دوم مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور در خانه خود با نتیجه سه بر دو به تیم استقلال اهواز ناباورانه باخت و در هفته دوم دور برگشت نیز امروز توانست تیم میزبان خود یعنی نفت و گاز گچساران را با تساوی سه بر سه متوقف کرده و با 11 امتیاز در مکان چهارم گروه دوم قرار بگیرد.

