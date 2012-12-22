آرسنال "داوید ویا" را می خواهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسن ونگر سرمربی تیم فوتبال آرسنال همواره یکی از تحسین کنندگان "داوید ویا" بوده و اکنون در نظر دارد این بازیکن را به فهرست مهاجمان خود اضافه کند. البته مهاجمان دیگری از جمله کلاس یان هانتلار، آدریان لوپز و ادین ژکو هم در فهرست توپچی ها قرار دارند و این احتمال هم وجود دارد که تیه‌ری آنری به تیم پیشین خود بازگردد.

بر پایه گزارش دیلی میل، آرسنال در نظر دارد ویا را تا پایان این فصل از رقابت‌ها با نگاه به انعقاد قرارداد بلند مدت با این بازیکن به خدمت بگیرد.

آرسنالی ها همچنین از عملکرد دروازه بان خود "وویسیچ چزنی" راضی نیستند و در نظر دارند با "سیمون میگنولت"، دروازه بان ساندرلند، وارد مذاکرده شوند. البته گزینه های دیگری چون "پپه رینا"، "آسمیر بگوویچ" و "میشل وورم" هم در فهرست این تیم قرار دارند.