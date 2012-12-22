به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر علی مدد جهرمی اعلام کرد: به منظور تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر، سوخت، طلا، مشروبات الکلی و ارز 6 دستگاه کاوشگر پیکی 9 به طور آزمایشی در گمرکات مرزی کشور نصب و راهاندازی میشود.
معاون حقوقی و نظارت گمرک، اظهار داشت: از آنجا که مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کالا به شیوههای سنتی و ابزارهای قدیمی نمیتواند کارایی لازم را داشته باشد و قاچاقچیان همواره در پی یافتن راهها و تکنیکهای جدید برای دستیابی به اهداف خود هستند، گمرک نیز درصدد استفاده از شیوهها و وسایل مدرن برای اثربخشی بیشتر اقدامات خود برآمده و در این راستا نصب کاوشگر پیکی 9 را در دستور کار خود قرار داده است.
جهرمی افزود: با توجه به رشد تجارت، افزایش تخلفات و بکارگیری روشهای نوین توسط مرتکبین به امر قاچاق، گمرک نیز باید خود را به تکنیکک ها و تکنولوژی روز جهان مجهز کند.
وی افزود: دستگاه کاوشگر پیکی9 که توسط یک شرکت ایرانی ساخته شده، قرار است پس از انجام بررسیهای لازم و گذراندن دوره آزمایشی دو ماهه در گمرکات بازرگان، دوغارون (خراسان رضوی)، باشماق (کردستان)، امانات پستی، فرودگاه امام خمینی(ره) و کرمانشاه (پرویزخان) جهت کاوش طلا، مشروبات الکلی، سوخت، ارز و مواد مخدر نصب شود و مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
معاون حقوقی و نظارت گمرک، اظهارداشت: این تصمیم در جلسهای با حضور اعضای مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از حصول اطمینان از مزیت دستگاه مزبور نسبت به دستگاه مشابه و کارکرد مؤثر آن، در تشخیص اقلام قاچاق، خریداری و در گمرکات نصب شود.
جهرمی افزود: استفاده بیشتر از سگهای موادیاب در دستور کار گمرک قرار دارد و ما تلاش میکنیم تا از این ابزار به طور گستردهتری در گمرکات کشور برخوردار شویم.
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