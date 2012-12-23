  1. حوزه و دانشگاه
۳ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۲۳

راه‌اندازی پژوهشکده گیاهان دارویی در دانشگاه کردستان

راه‌اندازی پژوهشکده گیاهان دارویی در دانشگاه کردستان

رئیس دانشگاه کردستان از راه اندازی پژوهشکده گیاهان دارویی خبر داد و گفت: مجوز راه‌اندازی این پژوهشکده اخذ شده و قرار است در دو گروه کشت و پرورش گیاهان دارویی و کاربرد گیاهان دارویی راه‌اندازی شود.

دکتر جهانشیر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این پژوهشکده به پرورش گیاهان دارویی که در پزشکی کاربرد دارد و گیاهانی که به درمان بیماری گیاهان می پردازد فعالیت خواهد داشت.

وی افزود: کردستان دارای تنوع گیاهی زیادی است که برخی از آنها هنوز شناسایی نشده، بنابراین در این پژوهشکده گروهی هم به شناسایی گونه هایی گیاهی خواهد پرداخت و همچنین بانکی از این گیاهان دارویی ایجاد شده و از انقراض آنها جلوگیری خواهد شد.
 
رئیس دانشگاه کردستان همچنین از راه اندازی پژوهشکده توت فرنگی خبر داد و گفت: با توجه به توانایی و ظرفیت استان در زمینه کشت این محصول، راه اندازی این پژوهشکده از دیگر برنامه هایی است که در دانشگاه اجرا شده است. 
کد مطلب 1772764

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها