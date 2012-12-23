دکتر جهانشیر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این پژوهشکده به پرورش گیاهان دارویی که در پزشکی کاربرد دارد و گیاهانی که به درمان بیماری گیاهان می پردازد فعالیت خواهد داشت.

وی افزود: کردستان دارای تنوع گیاهی زیادی است که برخی از آنها هنوز شناسایی نشده، بنابراین در این پژوهشکده گروهی هم به شناسایی گونه هایی گیاهی خواهد پرداخت و همچنین بانکی از این گیاهان دارویی ایجاد شده و از انقراض آنها جلوگیری خواهد شد.

رئیس دانشگاه کردستان همچنین از راه اندازی پژوهشکده توت فرنگی خبر داد و گفت: با توجه به توانایی و ظرفیت استان در زمینه کشت این محصول، راه اندازی این پژوهشکده از دیگر برنامه هایی است که در دانشگاه اجرا شده است.