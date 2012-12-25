خبازی متخلف در سرپل ذهاب شناسایی شدند

میرزا مراد پیرو ظهر سه شنبه در جلسه تنظیم بازار این شهرستان گفت: 130 مورد بازرسی در ماه های آبان و آذر از خبازی های این شهرستان به عمل آمد.

واحدهای خبازی متخلف به علت گران فروشی، کم فروشی و رعایت نکردن مسائل بهداشتی از سوی تعزیرات به پرداخت جریمه محکوم شده اند.

وی تصریح کرد: در دو ماه گذشته از مجموع دو هزار و 414 مورد بازرسی از واحدهای صنفی سطح شهر، 161 واحد صنفی متخلف شناسایی که پس از تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی در مجموع به پرداخت 199 میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

وی، گران فروشی و کم فروشی و نصب نکردن قیمت بر روی اقلام و کالاها را از جمله تخلفات واحدهای صنفی دانست و گفت: 30 تن برنج وارداتی با قیمت مصوب با هدف تنظیم بازار هفته گذشته در مناطق مختلف این شهرستان توزیع شد.

پیرو با تقدیر از همکاری خوب مردم، اصناف، بازاریان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان کالا و اعضای ستاد تنظیم بازار در راستای برخورد با متخلفان صنفی، اظهار کرد: وضعیت قیمت کالاها در بازار بخصوص اقلام اساسی مورد نیاز مردم در این شهرستان اینک رضایت بخش است.

فرماندار سرپل ذهاب یادآور شد: دستگاه‌های مربوطه نظارت کاملی بر روند تولید و توزیع کالاها دارند تا در صورت سوء استفاده احتمالی متخلفان اقتصادی و احتکارگران کالاهای مورد نیاز مردم، با قاطعیت با آن ها برخورد کنند.

وی تاکید کرد: اجازه سوء استفاده به مخلان اقتصادی را نمی دهیم چون یکی از وظایف دولت تامین مایحتاج اساسی و عرضه آن میان مردم است لذا با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی که در شهرستان حکم فرماست باید فعالیت هایی در این زمینه صورت پذیرد.

پیرو از اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان خواست با قاطعیت در این حوزه وارد عمل شده و سیاست ها و برنامه هایی اتخاذ کنند تا دسترسی شهروندان به کالاها و خدمات به آسانی صورت پذیرد و بازار نیز دچار نوسان نشود.

فرماندار سرپل ذهاب با تاکید بر تقویت گشت های بازرسی از بازار گفت: فرهنگ سازی برای کسبه و بازاریان می تواند نقش اساسی در جهت بهبود شرایط بازار و جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب داشته باشد.