«انجیرهای سرخ مزار» راهی ایتالیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «انجیرهای سرخ مزار» نخستین مجموعه داستان محمدحسین محمدی نویسنده افغانی است که برای نخستین بار در سال 1383 و در ایران منتشر شد.

این مجموعه داستان شامل ۱۴ داستان کوتاه است و حوادث داستان‌ها همه پیرامون جنگ‌های داخلی افغانستان می‌گذرد.

این کتاب به تازگی توسط نرگس صمدی به زبان ایتالیایی ترجمه و در این کشور منتشر شده است.

محمدی در این داستان‌ها قصه‌ آدم‌های جنگزده‌ای را روایت می‌کند که بخش قابل توجهی از عمرشان را در جنگ سپری کرده‌اند، زخمی شده‌اند یا زخم زده‌اند، کشته‌اند و یا کشته شده‌اند. آدم‌هایی که گاه خود نیز نمی‌دانند چرا تفنگ به دست گرفته‌اند و در صحنه جنگ در کشورشان حاضر شده‌اند.

این داستان‌ها در فاصله‌ زمانی نزدیک به هفت‌سال نوشته شده‌اند و نویسنده تلاش کرده در هر داستان از منظری تازه و متفاوت به جامعه‌ جنگ‌زده‌ کشورش نگاه کند.

این مجموعه داستان در زمان انتشار در ایران کاندیدای اکثر جوایز ادبی در ایران شد و در همان سال جایزه‌ ادبی هوشنگ گلشیری، جایزه‌ ادبی اصفهان و جایزه‌ صلح افغانستان را در سال ۱۳۸۷ به ‌دست آورد که از سوی 36 نهاد مدنی افغان ارائه می‌شود.

این کتاب پیش از این نیز در فرانسه و به زبان فرانسوی منتشر شده است.