نگرش "کی روش" به درد پرتغال می خورد/ لیگ ایران ظرفیت 20 تیم را هم دارد

نادر فریاد شیران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد "کی روش" برای کاهش تیم های لیگ برتر گفت: من فکر می کنم که گویا آقای کی روش می خواهند برنامه فدراسیون ما رو تنظیم کنند چرا که ایشان گفتند که 16 تیم برای لیگ ایران زیاد است در صورتیکه به نظر من لیگ کشور ما قابلیت 20 تیم را هم دارد.

وی خطاب به سرمربی تیم ملی گفت: آقای کی روش شما مهمان ما هستید و اگر تیم ملی به جام جهانی نرود قرارداد شما فسخ شده و باید به کشور خودتان برگردید و در رابطه با فوتبال ما شما نمی توانید تصمیم بگیرید.

مربی تیم گهر دورود با بیان اینکه مسئولین فدراسیون فوتبال ما باید برنامه و اساسنامۀ لیگ را خودشان تنظیم کنند نه اینکه سرمربی تیم ملی هرطوری که دلش خواست آن را تنظیم کند، یادآور شد: من خواهشی که دارم این است که به جای اینکه بیاید ببینید آقای کی روش چه پیشنهادی داده ببینند کشور ما توانایی برگزاری لیگ با 20 تیم را هم دارد.

فریاد شیران با بیان اینکه تز آقای کی روش به نظر من به درد همان پرتغال می خورد، گفت: اصحاب رسانه ای باید کمک کنید که لیگ در کشورمان حداقل با 18 تیم باقی بماند.

وی همچنین در مورد بازی با تیم راه آهن نیز گفت: ما در این بازی محمد پروین را به خاطر مصدومیت در اختیار نداریم و دو بازیکن دیگر تیم نیز حضور ندارند ولی با این وجود تلاش می کنیم بازی خوبی انجام دهیم.

مربی تیم گهر دورود با بیان اینکه مسابقات ما بازی تیم ندارها با داراهاست، ابراز امیدواری کرد که بتوانند در مقابل راه آهن در یک بازی خوب امتیاز بگیرند.