زندگی اسلامی بر همراهی مرگ و زندگی تأکید دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی قبل از ظهر یک شنبه در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قم و ارائه گزارش آنان پیرامون لزوم ایجاد مکانی در خارج شهر جهت دفن اموات و حل مشکل ترافیکی در اطراف قبرستان‌های داخل شهر گفت: من با این مسئله که باید قبور خارج از شهر باشند موافق نیستم.



وی با بیان اینکه در سنت اسلامی نیز بر خارج کردن قبور از داخل شهرها تأکید نشده گفت:‌ در سنت دینی مرگ از زندگی جدا نیست و در روستاها نیز قبور را بر روی تپه‌ها می‌سازند تا مردم در هنگام انجام کارهای روزمره با نگاهی به این مکان، مرگ را نیز در یاد داشته باشند.



نماینده مردم قم در خانه ملت ادامه داد: علاوه بر اثر معنوی که قبور می‌توانند بر روی انسان‌ها داشته باشند، انسان همواره به تذکر نیاز دارد و مرگ بهترین تذکر است.



ایجاد یادمان شهدا در طرح حرم تا جمکران



لاریجانی با اشاره به طرح حرم تا جمکران بیان کرد: حتی باید در این طرح نیز مکانی برای ایجاد یادمان شهدا و حتی دفن علما نیز مود توجه باشد.



رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: فرمت زندگی غربی که در آن قبور از شهرها خارج هستند را نباید در شهرهای ایران پیاده کرد.

