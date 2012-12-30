  1. بین الملل
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۲۰:۱۵

شبه نظامیان 15 مسیحی را در نیجریه سربریدند

شبه نظامیان 15 مسیحی را در نیجریه سربریدند

منابع خبری از سربریده شدن 15 مسیحی در نیجریه به دست شبه نظامیان تندرو خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شبه نظامیان تندرو در اقدامی ضد انسانی 15 مسیحی را در شمال شرقی نیجریه سربریدند.

گفته می شود این اقدام نیز از سوی گروهک تروریستی بوکوحرام مورد حمایت عربستان سعودی، انجام شده است.

کد مطلب 1779977

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