شبه نظامیان 15 مسیحی را در نیجریه سربریدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شبه نظامیان تندرو در اقدامی ضد انسانی 15 مسیحی را در شمال شرقی نیجریه سربریدند.

گفته می شود این اقدام نیز از سوی گروهک تروریستی بوکوحرام مورد حمایت عربستان سعودی، انجام شده است.