به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوذر موسوی در سخنانی از وقوع آتش‌سوزی در یک واحد گلخانه پرورش سبزیجات خبر داد.

وی اظهار کرد: عصر امروز چهارشنبه در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام آتش‌سوزی یک واحد گلخانه در روستای «دیناروند» بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه شماره پنج به نشانی اعلامی اعزام و اقدامات لازم را برای اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آتش و خسارات بیشتر انجام دادند.

وی با بیان اینکه این حادثه، تلفات جانی در پی نداشته است، افزود: در اثر آتش‌سوزی خساراتی به گلخانه و تجهیزات وارد شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی خرم‌آباد، ادامه داد: علت دقیق حادثه در دست بررسی است، شهروندان به‌ویژه فعالان حوزه صنعت و کشاورزی باید نکات ایمنی را به‌طورجدی رعایت کنند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.