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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷

آتش‌سوزی یک گلخانه در روستای «دیناروند» خرم‌آباد مهار شد

آتش‌سوزی یک گلخانه در روستای «دیناروند» خرم‌آباد مهار شد

خرم‌آباد - رئیس سازمان آتش‌نشانی خرم‌آباد از مهار آتش‌سوزی یک گلخانه در روستای «دیناروند» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوذر موسوی در سخنانی از وقوع آتش‌سوزی در یک واحد گلخانه پرورش سبزیجات خبر داد.

وی اظهار کرد: عصر امروز چهارشنبه در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام آتش‌سوزی یک واحد گلخانه در روستای «دیناروند» بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه شماره پنج به نشانی اعلامی اعزام و اقدامات لازم را برای اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آتش و خسارات بیشتر انجام دادند.

وی با بیان اینکه این حادثه، تلفات جانی در پی نداشته است، افزود: در اثر آتش‌سوزی خساراتی به گلخانه و تجهیزات وارد شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی خرم‌آباد، ادامه داد: علت دقیق حادثه در دست بررسی است، شهروندان به‌ویژه فعالان حوزه صنعت و کشاورزی باید نکات ایمنی را به‌طورجدی رعایت کنند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.

کد مطلب 6903238

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