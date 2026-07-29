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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

قرار شبانه مردم ماسال در شب صد و پنجاه و یکم

قرار شبانه مردم ماسال در شب صد و پنجاه و یکم

ماسال- در این ویدئو تصاویری از اجتماع مردم ماسال در صد و پنجاه و یکم مقاومت را مشاهده می کنید.

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فیلم: سجاد محمدی

کد مطلب 6903331

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