https://mehrnews.com/x3cHck ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸ کد مطلب 6903331 استانها گیلان استانها گیلان ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸ قرار شبانه مردم ماسال در شب صد و پنجاه و یکم ماسال- در این ویدئو تصاویری از اجتماع مردم ماسال در صد و پنجاه و یکم مقاومت را مشاهده می کنید. دریافت 6 MB فیلم: سجاد محمدی کد مطلب 6903331 کپی شد مطالب مرتبط ۱۵۰ شب میدانداری مردم ماسال در حمایت از انقلاب و رهبری راهپیمایی مردم ولایت مدار ماسال در شب صد و پنجاه و دوم اجتماع صد و چهل و نهم مردم ماسال در میدان یکصد و چهل و هشتمین اجتماع مردم ماسال در خیابان تداوم حضور و ایستادگی مردم ماسال در میدان برچسبها ماسال تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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