کربلا میعادگاه بیش از 15 میلیون عزادار / ورود 40 هزار شیعه عربستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عراق از شرکت چهل هزار زائر شیعه از عربستان در مراسم اربعین حسینی در کربلای معلی خبر دادند.



کاروانهای عزاداری و خدماتی از عربستان برای عزاداری و ارائه خدمات به زائران حسینی به کربلای معلی رفته اند.



بر اساس این گزارش، ریاض نعمه مسئول بخش کاروانها و شعائر حسینی در عراق و جهان اسلام به پایگاه خبری نون گفت گروههای عزادار از عربستان در قالب کاروانهای خدماتی و عزاداری در کربلای معلی شرکت می کنند.



وی اعلام کرد تعداد زائران شرکت کننده از عربستان در مراسم اربعین حسینی امسال، به حدود چهل هزار نفر می رسد.



زائران شیعه عربستانی از مناطقی همچون قطیف، الاحساء و مدینه منوره در مراسم اربعین حسینی شرکت می کنند.



بر اساس آمارها، مقامات عراقی پیش بینی کرده اند در مراسم اربعین امسال، بیش از 15 میلیون نفر در کربلای معلی به سوگواری بپردازند که 700 هزار نفراز این تعداد از زائران خارجی از کشورهای مختلف جهان خواهند بود.



مقامات عراقی از تشدید تدابیر امنیتی در محورهای منتهی به کربلای معلی و استقرار دهها هزار نیروی ارتش، پلیس و امنیتی برای حفظ جان زائران در برابر حملات احتمالی تروریستهای تکفیری وهابی خبر داده اند.