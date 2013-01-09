واجب است سه امتیاز بازی خانگی را بگیریم/ امیدوارم میثاقیان این بار کوتاه بیاید!

حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار فولاد با آلومینیوم هرمزگان در چارچوب هفته بیست و یکم لیگ برتر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: در فوتبال اگر یک تیم از مسابقه رفت و برگشت شش امتیاز بگیرد، کارش عالی بوده و اگر چهار امتیاز به دست بیاورد عملکرد قابل قبولی داشته است. ما در بازی رفت مقابل آلومینیوم به نتیجه تساوی رسیدیم و واجب است که در بازی برگشت پیروز شویم.

وی با تاکید بر اینکه فقط کسب پیروزی برابر آلومینیوم باعث رضایت کادر فنی و بازیکنان فولاد می‌شود، تصریح کرد: با وجود این مقابل آلومینیوم و بازیکنان جوان و با انگیزه‌اش کار دشواری داریم چرا که آنها در تعطیلات هم با جذب چند بازیکن نسبت به دور رفت بهتر شده‌اند.

سرمربی فولاد با اشاره به اینکه با اکبر میثاقیان رفاقت دیرینه‌ای دارد، خاطرنشان کرد: امیدوارم میثاقیان این بار که به مشهد می‌رود برای پیروزی فولاد دعا کند. قرار بود او در بازی رفت برای ما دعا کند که این کار را نکرد ولی امیدوارم این بار او مقابل تیم فولاد کوتاه بیاید!

فرکی در پایان در خصوص رکورد 12 هفته شکست ناپذیری فولاد و احتمال تداوم این رکورد هم گفت: فوتبال قابل پیش بینی نیست و ممکن است در یک مسابقه هم شکست بخوریم. به هر حال تمام تلاش ما این است که در مسابقات شکست نخوریم. حتی در مسابقات خارج از خانه هم ابتدا دنبال نباختن و سپس کسب پیروزی هستیم.

تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و آلومینیوم هرمزگان در چارچوب هفته بیست و یکم لیگ برتر، روز یکشنبه در اهواز به مصاف هم خواهند رفت.